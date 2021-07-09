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生活中的小縫

黃宇心

肯，建材行老闆，新婚帶了濃眉大眼的西裔嬌妻Joe到我公司來報稅，約談桌前，他的木訥誠實與其妻子的開朗精明，讓人印象深刻。

兩年前，肯在高速公路上遭遇了莫名車禍。據他描述，那天中午他開著大卡車送貨，不知車禍如何發生，在高速路上碰倒了一個騎機車的墨籍女子。她跌倒後立刻挪身站起，不想此時，一黑人男士騎著一輛破舊機車，緊跟其後剎車不及，撞向她的機車，兩車撞得稀爛，零件散落滿地。兩人都不見受傷，這外形粗壯的女士插著腰，對前後兩車禍涉事人大聲吆喝，指手畫腳絕對的精力充沛。

當時車輛尖峰時刻已過，白人警察旋至，於是四人交談，各說各話，西語、英文雞同鴨講，每人都說自己沒犯錯。交警皺眉不悅，一律查證件登記，要他們回家等消息。

奇怪的是，三個月後，黑人騎士現身自道沒保險，向肯索賠五千元現金。肯自車禍後已鎮日坐立難安，不想同時應付兩個人，立刻給款，結果對方數著百元大鈔，歡天喜地而去，且從此消失得無蹤無影。

倒是那位女士一直沒動靜，十個月後，她的保險公司突然找上門來，獅子大開口，要求一百五十萬元賠款。肯一時慌了手腳，立刻來問我該如何保護他的資產，同時帶來了一張極誇張的放大X光片，是對方律師掛號寄來的複製品。那是一張全脊椎骨X光片子，上面釘了整整六個大釘子，若一張照片可代表千言萬語，老天，這脊椎骨的主人該早已癱瘓了吧？

Joe氣憤填胸，告訴我她在找律師打官司，她認為先生是遭訛詐車禍，那女子律師寄來的文件，骨科醫生的醫治收據每次費用都是極大額整數，她不相信一般人付得起這麼高的診費，一定有詐！雙方律師在賠款上做拉鋸戰，拖了一年沒結果。

Joe看著全家四口人為車禍揪心，神經緊繃，不得安寧，居然聰明地去找了私家偵探，拍下那脊椎骨上應該有六根釘子的女人在商場購物，手上提著大包小包閒逛！更叫人感覺蹊蹺的是，雙方用的律師居然是代表同一家保險公司，等於同一家保險公司裡的客戶互告。但當私家偵探照片一宣出來，鬧劇立刻上場，告方的高額賠款要求戛然而止，雙方律師立刻達成協議，僅由肯方的保險賠五萬元結案。他唯一的損失，就是先前付黑人騎士的五千元。

經此事故，肯的汽車保費上漲了一點，損失有限，但這兩年的精神折磨讓肯似乎老了不少。在感謝大家為他打氣的壓驚宴上，他語重心長：「生活上真不能有小縫，有縫則邪小入侵，防不勝防。像我，要是明知常用卡車送貨，又自知拙口木訥、不善與人爭論，早該在貨車前後裝上自動攝影器材，也不會遭此莫名禍端，百口莫辯，真是虛驚一場啊！」

可不是，在這個充斥著各族人的大熔爐裡，我們除了潔身自愛，不惹是非，更該以有力的證據、法律保護身家安全。別讓生活中有任何小縫，小縫不及時圍堵它，鏟除它，總有一天它會綻裂，衍生問題。別讓漫不經心的生活小縫，變成吞噬我們生活的大陷阱。

車禍 保險 黑人

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