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海地總統遇刺案 11嫌闖入台灣駐海地使館 全數被捕

竊盜何時了

黛比

紐約雖然四季分明，春秋天卻短的讓人覺得稍縱即逝。我清楚記得，五月最後一個周末，劇降的低溫，竟打破一八八四年纽约最冷國殤日的紀錄，只有華氏五十一度，哪知僅隔一周，六月第一個周日，氣溫就跳到九十二度，怕吹冷氣的我只好窗戶洞開，寢前再逐一關閉；尤其是靠馬路、得向外搖出去的前窗，離地不遠，敞著沒關很容易引狼入室。

天氣轉熱，冬眠的宵小也蠢蠢欲動，有個朋友就曾因夜裡沒有關窗，遭歹徒跳窗闖入。他們當時身邊只有一點現金，只好連帶停在家門口的汽車鑰匙一併繳出，幸好小偷沒有傷人就速離去。沒想到次晨他們竟然發現車子仍然停在巷口，沒有開走，原來他們為了省油，買的是手排檔的車，笨賊不會開，只好棄車而去。

寄居犯罪率偏高的紐約，我們被偷被搶的慘痛經驗不勝枚舉，光是車窗被砸、偷走音響設備就多達三、四次，沒保全險的二手車被偷兩次，其中一次警方通知找到時，已經面目全非，車子幾乎全被淘空。幸好現在靠電腦啟動，偷車賊已經不能像以前一樣予取予求，拿根鐵絲打開車門，再用個湯匙就可啟動引擎，逃之夭夭。

偷車不易，疫情期間很多人在家上班，小偷又苦無空門可闖，於是窮則變，變則通，電視台最近報導，全美頻傳汽車催化轉化器（catalyti cconverter）被竊。兒子七年前被偷以後，若情况許可，一定盡量停在室內停車場。好友的兒子更慘，不到一年，就被偷了三次。

通常竊賊兩人作案，開車到停車場或僻靜的街邊，一人把風，另一人用千斤頂把車子架高，鑚進車底，用電鋸取下催化轉化器，總共不需二十分鐘。裡面的鈀元素，一盎司可賣兩千九百美元，銠元素更貴，一盎司兩萬七千九百美元起跳。記者採訪苦主，說是鑰匙一開引擎，突聞噪音大作，只有進廠維修，問題是市面缺貨的厲害。主持人因此建議因應之道：停在自家車道的車子，盡量往裡停，請人把車底做個封蓋，也可把催化轉化器漆成容易辨識的黃色，或刻上引擎號碼，以利追蹤。

古人有云：「倉稟實而知禮節，衣食足而知榮辱」，環顧周遭，國事如麻，世風日下，真不知道竊盜何時了，只有自期防人之心不可無，毋恃敵之不來，恃吾有以待之。

紐約 汽車 疫情

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