正當新冠肺炎逐漸解封之際，公路上因開車引起的「路怒」（Road Rage）事件也時有所聞，大概是因為公路上的車輛激增、生活上的壓力增加和節奏加快，大家心理上的煩躁和緊張情緒就反映在開車的行為上。日前我就經歷了一場路怒事件，至今仍覺得心有餘悸。

那天中午過後我開車出門取物，由於正值大家還在公司上班的時間，路上車輛不多。我開在速度較快的最左線道上，突然發現前面有工程車和人員在施工，原本的三車道併成兩車道。由於狀況突如其來，我緊急將車轉往右車道，這時只聽見後方傳來「叭」的一聲汽車 喇叭長鳴，原來我換道的速度太快，在右方車道的駕駛只好剎車並轉往最右車道行駛。在他超過我車和我並肩行駛時，我頻頻向他舉手示意，對我突然換道造成他的困擾感到抱歉。

原本以為這件小磨擦就過去了，沒想到這位汽車司機卻不甘休，立即加速超過我車，並換道將車擋在我的前面，在交會車時還將車窗搖下，對我大聲吼叫。這時我看淸楚，駕駛是一位年紀大約二十多歲的西裔男子。

我不願和他繼續發生衝突，由於他的車擋在我前面，我只有缓緩將車轉到另一車道，準備繞開他離去。就在我駛過他車時，他又故技重施，超車擋在我前面，這個突如其來的粗魯動作使我緊急剎車，兩車幾乎相撞。

他就在公路上不斷重複騷擾追逐我，使我心情越來越緊張。不知對方意圖為何，我除了拿起手機 將對方的車牌拍下外，也别無他法。中途我曾轉入一條小路離開，但他也立刻追上來。

我們兩車就在公路上一前一後持續開行了約一英里，由於我不斷閃避，他大概也覺得無趣，於是在一次兩車並行時，他突然搖下車窗，從車裡用手丟出一樣東西砸在我的車身上，然後加速揚長而去。

我驚魂未定，將車慢慢開到路邊，下車查看車身並未受損。整理一下思緒後，覺得此人太具侵略性，有可能傷害到別人，於是撥打九一一報警。接線生聽完情況後說，此事已經發生，他們無法處理，就把我的電話轉給發生地點的警察 局。值班警察問明情況後說，我和車子都無受傷或損壞，他們只能記下我提供的對方車牌號碼，在檔案中留下紀錄。

事後我請教一位警察朋友，遇到這種事要如何處理？他說「路怒」事件約占所有交通意外事故的百分之二十，有些駕駛怒火爆發出來，猛烈的程度會讓人大感意外，這些摩擦輕則導致言語上的糾紛，重則會有肢體衝突甚至危及生命安全。由於大部分案件兩人互不相識，且都事發突然，沒有線索可供事後追查，是警方相當棘手的問題。

他說最好的處理辦法是，避免在衝突發生後再觸怒對方，無論對方如何挑釁，都不要和對方有任何言語或肢體上的接觸，因為對方此時已失去理智，任何接觸都會火上加油，一發不可收拾。但一個巴掌拍不響，待對方怒火發洩後，情緒就會逐漸穩定下來。如果在車行途中，最好把車子開到路邊停下，打電話給警方求助，如果對方也把車停下來，甚至下車朝你走來，這時趕快趁機開走，不要和對方接觸，因為對方身上可能有攜帶武器；或者也可利用車上的導航系統，開到附近的警察局或人多的市場或購物中心請求協助。另外，在車前擋風玻璃上裝設攝像機，也會對對方產生嚇阻作用。

他並讚許我在路怒事件中保持冷靜情緒，沒有再和對方發生衝突，避免一場可能發生的危險場面。