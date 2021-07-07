九十多歲的高齡老爸還是一頭烏髮。打從五、六十歲開始，別人的頭髮漸漸變白，而爸的頭髮仍是烏黑；而咱媽卻正好相反，少年白，四十來歲時漸有白髮冒出，明明比爸小兩歲，卻常被誤以為「娶某大姊」（閩南語，指娶年紀比自己大的妻子），更有不識顏色者誤以為老爸是老媽的兒子。老媽大吃白髮的悶虧，只好定期染髮，但是有一回她得了腦炎，追究不出其根源，只好歸咎於染髮，任其變成一頭白髮。

有前車之鑑，希望我別遺傳母親的基因，遂問老爸原由：「爸，您覺得為何您的頭髮不會變白？」老爸說：「可能我從小吃很多黑芝麻？」他也不明就理。我先生也非常好奇，遂從老爸的生活習慣分析，希望學習老爸健康黑髮、頭腦清晰的秘訣。

老爸幾乎是零甜食，他覺得吃糖容易蛀牙，又容易產生胃酸傷胃。老爸也不吃甜的汽水、可樂、果汁等瓶裝飲料，以及罐頭食品，凡是有化學添加物的，老爸都拒絕於千里之外。有回老公好意買了鮑魚罐頭、維他命孝敬他老人家，結果被老爸扔了，害我倆心疼不已。還有一些加工食品、零食、點心，例如魚丸、肉丸，老爸也一概拒絕。

我們家人每逢節慶假日中午聚會盛宴，爸爸也都選擇天然食物，吃完以後一定要回家午睡，絕不會因為一些不必要的活動打壞他每天固定的作息，也不管我們這些兒孫，一切等他午休後再陪我們。到了晚餐時間，我們往往會因為中午太豐盛，吃太多，而略過晚餐不吃，而老爸還是照樣一定要吃晚餐，定時定量。

父親年輕也曾經身染肺炎，大口的鮮血從口中吐出，骨瘦如柴與死神掙扎，醫生中肯地對父親說：「你一定要好好配合醫治，多休息，家庭老婆孩子的事先別管，你只有把自己的病養好，才能照顧到你的家。」醫生的話，老爸視為一生的座右銘，同時也轉教給我們。所以老爸盡力做他能做的部分，不會為周遭的事物不順、遭遇的困難，或為我們這些子女心煩。

近幾年來，每當我回家幫老爸烹調，老爸的廚房只有一種調味料「鹽」，連我們華人 飲食中不可或缺的醬油他都不用了。他用白水燉煮滷肉豆乾，吃的全都是上帝給的、天然的，原汁原味就很好吃了。而年紀輕輕的女婿已是白髮斑斑，不知是否因終日打電腦，與用腦過度，還是時下年輕人太重口味，我看到他的廚房，估計有近百罐各式各樣的調味料。

想起二十多年前，我那時做貿易，公司花費上百萬台幣到芝加哥 參展，我和老闆和另一個同事一行三人隨身攜帶了共計一百多公斤的參展品，要布置會場，又是三月天寒地凍，又怕展出沒什麼效果，心驚膽顫的。在芝加哥一個禮拜多的時間，突然看到頭上冒出許多白髮，被嚇到，還好回到台灣 漸漸又恢復了原貌。

老公認為還是煩惱、壓力、飲食、健康狀況關係到白髮禿髮的問題，學習老爸的飲食養生習慣，簡單、有節制的規律生活作息，少去操心煩惱孩子們的事，永保健康烏髮。