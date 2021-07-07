回到台灣 ，順便去看以前的娘家。雖然四十年後的今天，原住家附近的景觀已變，但巷底的那間雜貨店似乎仍在眼前，它隔壁的書攤彷彿仍有我們的身影，而我依稀還能聞到小麵攤所飄過來的肉湯香味。

住在那裡的頭幾年，兩位哥哥和我正是天天熬夜苦讀準備升學 的年紀，爸爸晚上常會要大哥帶弟妹一起去吃消夜，補充體力。路燈下，我們三人先走向雜貨店，再右轉超過書店走向麵攤，來回要過馬路時，大哥會先左右看清兩邊車輛，再拉著我的手快步過街。

大哥很會幫忙家務，媽媽若忙或身體不適，他也會挑起作菜的大任，所以我們總戲稱他為「雜貨店」，表示要什麼就有什麼。大哥以優異的成績進入大學，他一離家，以往全家人最熱鬧的晚餐時光突然變得好安靜，氣氛完全不同了，我開始想念大哥。

寒暑假大哥一回來，家裡又恢復熱鬧，周末他會像以往一樣，帶我們去書攤借一堆漫畫回來，全家人坐在客廳，將媽媽準備的水果放中央，邊吃邊翻閱，輕鬆又愉快地共度一個下午。大哥也愛和二哥打籃球、聽球賽轉播，買些唱片教我接觸西洋音樂。當然也常開心地向我提及他美麗的女朋友，有時會急急地躺在榻榻米上，說耳朵被女朋友念癢了，叫我趕快幫他挖一挖。

大哥出差到美國 時會抽空來看望我。兩個女兒最愛大舅舅了，常以美式中文互相對話逗笑，兩女也知道他最喜歡吃薄荷巧克力冰淇淋，所以每次一定帶他去冰店，人手一捲開心地享受。兩女長大後每次回台總愛去拜望大舅舅，雖然相見的次數不多，但親情卻永遠珍貴純真。

我在美讀書寫論文、求職或轉換職務時也常請教他。他告訴我資訊界科技日新月異，不管擔任何種職務，都必須時時吸收新知，才能在必要時作出正確的判斷和決定。我將此謹記於心，常利用晚上去修課充實自己，而得以應付千變萬化的職場直至退休。

得知大哥住院，我剛好回到台灣，匆匆地趕到醫院，卻因新冠疫情日趨緊張而被拒於大門外，等了近一個月才得以進入探視。回美前我再度去看望，躺在病床上的大哥，右手緊握著我的手，久久不願放開。探病時間一過，兩位醫護人員聲聲催促離開，我看著大哥，狠狠地將手抽出，低頭含淚走出了病房。那是兄妹間最後一次的緊握。

等我接到通知趕回台灣，再度看到大哥時，他已躺在殯儀館的奠堂。我拿著三炷香向他的遺像行個禮，才剛開始說「大哥哥，對不起，我回來了……。」就已淚流滿面無法言語。看著已脫離病痛的他，真希望我最敬愛的大哥哥還能像以往一樣牽我的手緊緊握住。

一張大型的立體照放在廳前，大哥左手拿著書微笑著，彷彿對著或坐或站、來自各地的滿滿人群在講課或主持會議。兩百多盆鮮花在室內外層層排列圍繞著，每一盆的卡片上簡述著他們對大哥的感謝、懷念與不捨，他們失去了一位好教授、長官或工作夥伴，而我則失去了一位是兄是師亦如父的好大哥，慟！