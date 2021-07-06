二○一九年大姊滿八十，我們姊妹決定搭遊輪慶祝，去百慕達。大姊住華府，從DC去巴迪摩爾上船的路線最近便適合。於是散居世界各地的五個妹妹先後在她家集合。

一行六人一路搭巴士、火車、Uber，興高采烈來到碼頭，大家輕裝簡囊拿出證件準備Check-in。輪到大姊，只見她翻來找去，找去翻來，什麼玩意兒都找到了，就是沒有護照！天啊，不到兩個鐘頭船艙就要關閉，用噴射火箭去拿都來不及了。任我們極盡解釋苦苦哀求，海關就是依法不能通融放行。團聚的主角不在，我們多月來的計畫到底會變成什麼局面？

看著她在關口默默轉身離開，剩下的五人才沉重地往前面的通道走去，不知如何道別，也忘了有沒有說再見。

六人加起來四百多歲，減掉八十也超過三百五，五位老姊妹自從海關一別，在茫茫大海中就跟大姊斷了通訊。她到家了嗎？回程順利嗎？接下來是怎樣？我們只確定她絕不會坐在家裡枯等我們回來，她是我們心目中的旅行家，從年輕時就單槍匹馬走天下，但我們卻猜不透她會怎麼另做安排。

不過幸好忘護照的是她，換成是任何一個妹妹被卡在關口，一定驚慌失措六神無主，加上不辨東西不識南北，到天黑怕也摸不著回DC的路。

整個遊輪行程只有六天五夜，除了停泊在百慕達一晚，其餘都在海上。既然心中篤定大姊會一切安好，大家就在船上吃吃喝喝，談笑猜測她可能突然出現在房間等著我們呢！玩笑歸玩笑，誰也不知道接下來會怎樣。

第三天吃晚餐時，我尋好位置正要落座，抬頭一瞥，一個熟悉的身影跳進眼簾，我的媽呀，是壽星大姊！她正端著盤子在我身邊找位子！幾千遊客川流不息的地方，失聯數日的人，竟然就出現在我身旁！

五個姊妹高聲歡呼一擁而上，沒人敢相信自己的眼睛，遊客紛紛投來驚奇的目光。是的，這個驚喜就是要讓全船的人都知道。

之後發生的事情可以證明，「旅行家」之名絕非自家姊妹給她戴的高帽子。碼頭分別後，老姊拾起旅人探險的習性，捨棄Uber改搭巴士，在巴迪摩爾探索新路線新景點，同時緊急上網搜尋在遊輪停泊期間，有無班機抵達百慕達。

她只有短短的兩個半天加一個晚上的窗口可選擇。我相信絕大多數人碰到這種高度緊迫、不容出錯的單向飛行都會打退堂鼓，甚至連念頭都不會有。她唯一的選擇是飛去費城 住一晚再轉機，票價如何根本不列入考慮。她非參加不可！住柏林、舊金山 、洛杉磯 、台北的妹妹們都到齊了，就是為了她。

飛到百慕達因為時間還早，機場和碼頭分處在小島兩端，她老人家就先把整個百慕達從北到南玩了個遍，天黑肚子餓了才上船找吃的，然後就在餐廳跟我們撞個正著。

我們盡興地完成後段遊輪慶生，下船時聽到廣播叫我們在房間等候，因為大姊是全船唯一一個只參與半程的旅客，遊輪派專人來領我們一路開道通關。我們竟沾了老姊失誤的光，繞過長長的隊伍，昂首邁步，踏上歸途。

平坦寬敞的巴迪摩爾人行道上，大姊再度發揮旅人精神，領頭拉著行李帶我們去搭巴士，五個妹妹一個接一個緊隨其後，如同母雞帶小雞。

聖經說：「你的日子如何，力量也如何」，大概就是這個意思吧！