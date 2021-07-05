傍晚時分，我在廚房奮戰，最大火的右側爐子上的煎鍋裡，焦黃色的芋頭糕滋滋作響；左邊靠後的爐子上，蒸好的一屜雞肉魚肉餡丸子正冒著騰騰熱氣；微波爐轟轟作響地熱著昨日剩下的牛肉餃子。動態之下，唯有一盤炒好的西紅柿靜立於台面。把芋頭糕和蒸丸子盛在盤中，兒子一一端到餐桌，我則把洗好的小油菜倒進鍋裡，爆炒。完畢，兒子把油菜端走，我把微波爐裡的牛肉餃子拿出來，邊往餐桌走邊說全齊了，咱們吃飯。

兒子放下盤子，悄沒聲響地往廚房走去。我想說沒有菜了，話未出口，即看見兒子走到灶台邊，看看爐台，又看看微波爐。熟悉的動作，熟悉的程序，瞬間恍然大悟了，兒子在檢查爐火。

曾經嘲笑先生每天晚上臨睡前，門窗、灶台、車庫，樓上樓下必要檢查一番才安心，並給他的行為起了一個綽號叫「Hobby」。去年夏天，先生的例行Hobby檢查中，竟然真的發現一個爐火沒有關閉。那時已是晚上十點，我被嚇出了一身冷汗，一個勁地對先生保證以後絕不嘲諷他的Hobby，並且鼓勵他每天的例行檢查很重要，一定要堅持不懈，持之以恆。那時兒子的學校也在家上網課，還從樓上跑下來安慰似地抱抱我說：「媽媽，以後小心啊！」

以後的幾天裡，我觀察到兒子每天晚飯收拾停當後，總會在廚房轉一圈，檢查灶台。我明白了，兒子也在履行Hobby的職責啊！

兒子大概在七、八歲時，我們剛買了第一棟房子，每晚先生都會檢查門窗車庫。記得有一次先生出城開會，那天傍晚我從學校把兒子接回來，從車庫一走進家門，兒子不似從前直接往樓上遊戲間跑，而是迅速閃到我背後，看看門外的車庫，隨即把門關好。在做著一系列動作的同時還說：「媽媽，永遠要記得，爸爸不在家時一定要確定門窗關好。」先生開會的幾天時間裡，小小的兒子履行了每天晚上檢查門窗的職責。

此時回想起這一切，突然發現了一個現象，平日裡兒子與媽媽最親近，但是他的言談舉止、行為習慣，卻更願意模仿他的父親。兒子四歲時，我們剛出國，租住的房間裡沒有沙發，每晚全家人席地而坐看電視。先生每次起身時習慣性地用右手撐地，然後站起來。兒子本來都是一蹦而起的，結果有一天發現他特意放慢速度，用右手撐地，慢慢而起，猶如先生起身的翻版電影 慢鏡頭。當時我們笑作一團。

轉眼間，兒子已然長大、畢業工作、身材高大、陽光健壯，但依舊是那個跟在其父親後面有樣學樣的小男孩。父親不在的日子，依舊代替其父履行檢查爐火的職責，他也依然是媽媽的貼心小朋友，看似一個小小的、簡單的舉動，卻暖了媽媽的心。