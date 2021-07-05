前一陣子我們找到許多舊光碟片，那是丈夫整理辦公室時翻出來的。這些早期的光碟片，上面裝載十幾二十年前的電腦程式早已過期，留著已無用處了。但見這些光碟片光滑圓潤又燦爛閃亮，若要丟掉又很覺得很可惜，我靈機一動，將舊光碟片拿到我的菜園，來個廢物利用。

首先，舊光碟片可以驅趕在菜園裡搗亂的鳥兒。我的菜園裡經常有鳥兒光顧，牠們肆無忌憚地在菜園裡挖掘蚯蚓、踐踏剛剛冒出頭的菜苗、吃掉剛播下的瓜類種子等，害我的蔬果苗無法順利長大。

我用繩子串起舊光碟片掛在豆棚瓜架上，利用光碟片的鏡面反射陽光，在菜園打起一閃一閃的光芒，讓來菜園的鳥兒們有所顧忌，減短牠們停留時間，對菜園造成的破壞也小多了。每當風起吹動光碟片，它們反射的閃光也隨之晃動，嚇阻鳥兒們，簡直就像是風力能兼太陽能的「稻草人」呢！

其次，用舊光碟片來減少花床土壤流失。花床框架與地面之間都難免會有縫隙，花床裡的土壤便會從縫隙滑落到石子地上，不但浪費了肥沃的土壤，還弄髒了鋪著石子的地面。我將舊光碟片交疊著插在花床內側擋住縫隙，這一來，光碟片補齊花床的縫隙，大大減少花床的土壤滑落到石子地，保住了花床裡的沃土，石子地也能保持乾淨。

那天我在菜園裡工作時，恰好一陣微風拂過，掛在棚架上的光碟片們因風擺動，反射出一道道流動的亮光，吸引了我的注意。我不覺停下手上的活，欣賞一會躍動光影形成的美麗畫面，我又看看欣欣向榮的菜園、乾淨的石子地。

嘿，瞧這些舊光碟片！它們雖失去原有的功能，如今再度在我的菜園裡發光發亮，有了新的用途。能為光碟片找到它們的第二春，我是格外有成就感。