前些日子聽了一場某中文作家協會舉辦的寫作沙龍網上講座，事後一位文友發來熱情洋溢的話語，把我這種不露面、不發一語，悄悄進出的行徑叫做「雲遊」。我越看這兩個字，越覺得妙不可言。

由於新冠病毒肆虐，很多活動都不得不改在網上進行，於是一系列新名詞應運而生，諸如雲課堂、雲慶典、雲聚會，還有雲賽場等等。那麼去旁聽或參加這些雲活動的人就叫「雲遊」，實在是既貼切又傳神。

回顧這一年多來我參加的雲活動，既有興趣愛好的文學歷史詩詞等講座，也有健康方面的醫學常識講座，還有一些給青少年才藝比賽做評委的雲比賽。

每當參加雲活動，我都會提早幾分鐘進入這個虛擬空間去等待，順著「雲遊」的邏輯，應該叫「坐看雲起時」。對於僅僅去旁聽、沒有準備發言的雲講座，我的名字都是用字母代替，但有一次忘了改名字，中間休息時突然收到一個朋友的微信 ：「我看到你的名字了！」我找了半天沒找到她的名字，估計是化名，就問「哪個代號是你？」她回了一句「白雲生處有人家。」原來她的化名緊挨著一位叫BAIY的聽眾。

雲活動最大的優點就是不受地點限制，可以跨越地域、跨越國界一睹很多平時沒機會見到的名家真容，並欣賞他們的演講。尤其是一些感興趣的系列講座，每一次參加前我都非常期待和快樂，聆聽的過程更是極大的精神享受。如果還能在雲上見到多年不見的朋友或熟人，那就是意外的驚喜了。

我曾經在旁聽美國 的文學講座上，看到一位多年前從中國來加拿大開會的女學者，當年她跟另一位我母校的老師一起到我家吃飯，沒想到十二年後能夠看到她從「雲深不知處」打開視頻提問題。還有一位從未謀面的美國作家，因其親屬的關係，多年來他與我家一直電郵聯繫，並透過郵件拜讀他發來的作品，結果也是在前不久的一次雲講座上，看到他的本尊和他前面等身的著作，頓生天涯咫尺之感。

「雲遊」不僅學習到知識，拓寬了眼界，愉悅了精神，也見識了雲上眾生相。在去年的一次青少年作文比賽上，因為疫情的原因，只能讓學生在家寫完作文再透過電子郵件上傳。為了公平起見，確保交上來的作文是學生本人所寫，我們在網上面試了進入三甲的作者。有些家長的通達和睿智讓人肅然起敬，但有些家長的越俎代庖卻令人側目。

而在另一次青少年演講比賽上，個別家長的表現更是不可思議。居然在孩子演講比賽開始時，在後面房間裡大喊大叫打斷孩子的演講，逼得孩子在眾目睽睽之下，不得不轉身跑到後面大吼一聲，再回來繼續演講。

最奇葩的一次雲講座，應屬主辦人痛罵觀眾。那是一個社區老人中心 舉辦的唐詩欣賞講座，講座前的打招呼聊天整整進行了二十分鐘。於是有個性急的聽眾在留言板上寫了五個字：「言歸正傳吧」。這下捅了馬蜂窩，講座完後，主辦人專門把這位留言的聽眾名字擰出來，聲色俱厲地斥責了至少二十分鐘，幸虧那位聽眾早就離開，否則哪受得了這等羞辱？

本以為在座的具有較高文化修養的老人中，會有人站出來打個圓場。令人難以置信的是，看似德高望重的爺爺卻喊著「把TA踢出去」，另一位奶奶咬牙切齒地叫著「小人」，其他包括主講人一起附和著，「踢出去」之聲此起彼伏。那情景彷彿時光倒流，重回文革的批鬥現場。

可那明明是一場高雅的唐詩欣賞講座，品讀的是「蜀道難」。李白地下有靈，恐怕也要「側身西望長咨嗟！」