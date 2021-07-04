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養鴨人家

進欣

搬到新居過退休生活，從網站相中一隻流浪犬「灰塵」（Dusty），收養後牠只認我是媽咪，其他人一概不准靠近，我家老爺常說這是網站詐騙案，他深受其害。後來我說要幫「灰塵」找來另一隻狗伴時，家裡那口子說什麼都不同意，說有這麼一隻脾氣臭屁的惡犬，阻斷了別隻狗進門的機會。日子無聊，我吵著要養小雞，長大以後每天有新鮮雞蛋吃，愛吃蛋的老爺也不准，說還買得起雞蛋。

花園裡，平日我有放鳥食，從屋裡向外看，小麻雀、鴿子、烏鴉、小松鼠來來去去，有時小鳥開趴，吱吱喳喳，輕盈飛舞，我也很享受這個田園交響曲。

突然有一天，原本在外頭閒晃的綠頭野鴨（Mallard）跑進我家後院，一公一母。剛開始新鮮好奇，我家約半英里外有個水塘，很多鴨子聚集，我以為牠倆找不到路回水塘，沒想到牠們從此每天自動報到。

有客來訪，不亦樂乎，拿起手機拍個不停。牠們飛進飛出，也不怕人，只有小公狗衝出後門時，嚇得趕緊逃離。牠們何時會出現我們也不知道，因為不吵人，後來我才發覺是鳥食和飲水吸引了牠們。每天早上公鴨陪伴出現，大部分時間在草堆上休息，有時候我懷疑是否下蛋了，可是牠們不在此過夜停留。

至今我也不需吵著養小雞了，鴨子如同武俠片的大俠，來去自如，我可攔不住呢！酒足飯飽，自要解放，新鮮感退卻，我開始抱怨要淸洗排泄物。然而大自然有它的準則規律，無須我這凡人擔心，後來野鴨就不來了。

時至今日，我仍不解，最好牠們回到了池塘水邊。然而這段養鴨人家的插曲，也在疫情暫緩的日子，在我心湖掀起了一波漣漪。

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