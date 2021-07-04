我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

慶祝美國獨立日

盧威

我所住的社區疫情向好，並已解封。今年美國獨立日，我和太太參加疫情後首次社區慶祝美國國慶升旗典禮，連日來心情顯得特別開心和輕鬆。

每年的美國獨立日，我都會參加社區升旗典禮，這一「慣例」已經有十多年了。去年疫情來襲才不得不中斷戶外大型慶祝活動。參加美國獨立日升旗典禮，一是呼吸自由空氣，感受美國國慶氛圍；再則，以此與來自五湖四海的新老移民一起感恩美國。而今年，更要慶賀抗擊疫情，人們終於獲得解脫，生活逐步趨向正常。

穿著黃色軍衣，頭戴黃色軍帽的童子軍，手捧星條旗，在音樂聲中緩步入場，並在國歌聲中將國旗冉冉升起。七月四日晚，我還去家附近的巴恩斯公園山上觀賞節日煙火，五顏六色、圖案各異的煙火，在夜空中盡情綻放，象徵著美好生活絢麗多彩，令人陶醉。夜深了，煙火禮炮依然煙消彌漫，人們自發在家慶祝，沉浸在歡樂之中。

在慶祝獨立日活動中，記憶最深的就是前些年參加華盛頓慶祝美國兩百三十三周年大遊行，我們洛杉磯一支活躍在社區的華人腰鼓隊受邀參加，我有幸隨腰鼓隊一起赴華盛頓。六十多位腰鼓隊員們清一色身著紅色連衣裙，腳穿紅色高筒靴，胸前圍著星條旗圖案圍巾，精神抖擻地打起傳統的中國腰鼓。她們表演了「星條旗永不落」，一邊打鼓，一邊搖起星條旗扇子，鼓和舞熱烈奔放，音樂與扇子舞配合默契，兩旁觀眾熱情歡呼。隨後，腰鼓隊又表演了腰鼓舞「在希望的田野上」，觀眾們情不自禁地為腰鼓隊擊掌合拍，使遊行隊伍熱騰起來。

我坐在觀禮台上為遊行隊伍加油鼓勁，美國三軍儀仗隊雄赳赳、氣昂昂地走過來了，美國退伍老兵坐在敞篷車上接受民眾的歡呼。一個老美戴著美國佬高帽，穿著一套星條旗服飾，踩高蹺沿街與民眾互動，並與觀禮台上的海軍將軍握手致意。美利堅小姐站在花車上，頻頻向民眾揮手致意。馬隊、軍樂隊、花車、大型吹氣卡通人物，形成一片歡樂的海洋。晚上，我在國會山莊草坪上一邊觀看音樂節目，一邊欣賞煙火秀，歡歡喜喜慶國慶。

這趟美國國慶之旅，我不僅到訪了白宮、國會大廈，還去了獨立碑、林肯紀念堂等景點，回洛杉磯前，又訪問了紐約、費城等城市，十多年過去了，至今仍回味無窮。今年，我參加洛杉磯社區慶祝美國國慶升旗典禮活動，內容也豐富多彩，表彰一線抗疫英雄、表揚退伍軍人、觀賞才藝歌舞表演，讓我受益匪淺，收穫滿滿。

美國 疫情 遊行

上一則

台灣國寶級北管樂師莊進才辭世 傳統戲曲痛失人才

下一則

狂狷之士

延伸閱讀

北美農民叫苦 市場需求激增 但惡劣天候恐致歉收

北美農民叫苦 市場需求激增 但惡劣天候恐致歉收
台灣科技新創搶疫後商機 進軍美國市場

台灣科技新創搶疫後商機 進軍美國市場

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走
跨性別菲裔當選內華達州小姐 將成美國小姐參賽者首例

跨性別菲裔當選內華達州小姐 將成美國小姐參賽者首例

熱門新聞

吳孟芸／圖

永遠不必等的男人（上）

2021-06-26 03:02
吳孟芸／圖

永遠不必等的男人（下）

2021-06-27 03:02

告別式裡的笑聲

2021-06-27 03:01
以自己之名創辦著名防毒軟體McAfee的美國傳奇企業家約翰．邁克菲24日下午突然死在西班牙的巴塞隆納監獄。（美聯社）

McAfee之死：斃命西班牙監獄「防毒教父」的荒誕冒險

2021-06-26 01:37

何必苦苦相逼？

2021-06-26 03:01
黛安／圖

不公的遊戲（上）

2021-06-30 03:02

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校
影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤