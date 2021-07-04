我所住的社區疫情 向好，並已解封。今年美國 獨立日，我和太太參加疫情後首次社區慶祝美國國慶升旗典禮，連日來心情顯得特別開心和輕鬆。

每年的美國獨立日，我都會參加社區升旗典禮，這一「慣例」已經有十多年了。去年疫情來襲才不得不中斷戶外大型慶祝活動。參加美國獨立日升旗典禮，一是呼吸自由空氣，感受美國國慶氛圍；再則，以此與來自五湖四海的新老移民一起感恩美國。而今年，更要慶賀抗擊疫情，人們終於獲得解脫，生活逐步趨向正常。

穿著黃色軍衣，頭戴黃色軍帽的童子軍，手捧星條旗，在音樂聲中緩步入場，並在國歌聲中將國旗冉冉升起。七月四日晚，我還去家附近的巴恩斯公園山上觀賞節日煙火，五顏六色、圖案各異的煙火，在夜空中盡情綻放，象徵著美好生活絢麗多彩，令人陶醉。夜深了，煙火禮炮依然煙消彌漫，人們自發在家慶祝，沉浸在歡樂之中。

在慶祝獨立日活動中，記憶最深的就是前些年參加華盛頓慶祝美國兩百三十三周年大遊行 ，我們洛杉磯一支活躍在社區的華人腰鼓隊受邀參加，我有幸隨腰鼓隊一起赴華盛頓。六十多位腰鼓隊員們清一色身著紅色連衣裙，腳穿紅色高筒靴，胸前圍著星條旗圖案圍巾，精神抖擻地打起傳統的中國腰鼓。她們表演了「星條旗永不落」，一邊打鼓，一邊搖起星條旗扇子，鼓和舞熱烈奔放，音樂與扇子舞配合默契，兩旁觀眾熱情歡呼。隨後，腰鼓隊又表演了腰鼓舞「在希望的田野上」，觀眾們情不自禁地為腰鼓隊擊掌合拍，使遊行隊伍熱騰起來。

我坐在觀禮台上為遊行隊伍加油鼓勁，美國三軍儀仗隊雄赳赳、氣昂昂地走過來了，美國退伍老兵坐在敞篷車上接受民眾的歡呼。一個老美戴著美國佬高帽，穿著一套星條旗服飾，踩高蹺沿街與民眾互動，並與觀禮台上的海軍將軍握手致意。美利堅小姐站在花車上，頻頻向民眾揮手致意。馬隊、軍樂隊、花車、大型吹氣卡通人物，形成一片歡樂的海洋。晚上，我在國會山莊草坪上一邊觀看音樂節目，一邊欣賞煙火秀，歡歡喜喜慶國慶。

這趟美國國慶之旅，我不僅到訪了白宮、國會大廈，還去了獨立碑、林肯紀念堂等景點，回洛杉磯前，又訪問了紐約、費城等城市，十多年過去了，至今仍回味無窮。今年，我參加洛杉磯社區慶祝美國國慶升旗典禮活動，內容也豐富多彩，表彰一線抗疫英雄、表揚退伍軍人、觀賞才藝歌舞表演，讓我受益匪淺，收穫滿滿。