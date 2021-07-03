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提攜之恩

鄧海生

我的鄰居王亞傑先生不久前突然駕鶴西去，我無限悲痛。先生長我近十歲，其為人謙恭厚道熱情真摯，口碑甚佳，我亦感佩不已，一直對他以王大哥相稱。

王大哥精於書法，功力不俗。我算是半個書法愛好者，閒來無事也喜歡塗抹幾筆，兩人於是交往日深，以至莫逆。最讓我難以忘懷的，也正是他在書藝研習方面對我的悉心提攜。

我與王大哥的結識，始於他住進公寓的第二年。有一天，他很鄭重地寫了一幅字，把它裝進鏡框裡再送給我，說：「我在朋友家看到你草書的『江風不盡英雄恨，天意無私草木秋』，很高興發現了一位新書友，便回家寫了這幅唐人張繼的『楓橋夜泊』，拿過來與你相互切磋。」

我端起鏡框一看，書風類似瘦金體，筆道清朗，氣韻古樸，頗富大家風範。沉吟了一會兒，我的臉都快羞紅了。我的那點草書不過是邯鄲學步，太過青澀，根本搆不上與人切磋的檔次。王大哥其實是在以他自己的作品為我提供示範，讓我從中揣摩書法藝術的精要，只是為了顧全我面子沒有明言而已。

打這以後，王大哥與我就成了十分親密的書友，而且他好像認定了我的毛筆字尚有潛力可挖，只要堅持練下去，還能不斷精進，所以一有機會就為我提供幫助。看我每天練草書，便送我一本三百多頁的「草書實用字典」；後來我發現行書寫起來也很值得玩味，他又趕緊送我一本同樣三百多頁的「行書實用字典」。

尤其令我感動的是，他每年為公寓裡的春秋兩次聯歡晚會書寫標語和對聯時，總要留出一部分讓我完成。他說：「這部分寫草書更有氣勢，正是你的強項，還是你來吧！」我心裡清楚，這並不是因為我的草書寫得多麼出色，而是老大哥想讓我多有些歷練的機會。

近年來，年事已高的王大哥常為病苦所困，已很少參與集體活動，但是他對我練習書法的關注絲毫未減。前年年底的一天上午，他因買到了我剛出版的雜文集「百態人生」到我家表示祝賀，帶來的幾樣禮品就依然與寫字有關。

其中一對烏黑發亮的紙鎮做工極為精緻，拿在手裡沉甸甸的，正是我心儀已久的文房第五寶。他見我愛不釋手的樣子，笑瞇瞇地說：「工欲善其事，必先利其器。就用這個吧，別再用你那個已斷成兩截的石頭紙鎮啦！」王大哥的話說得我有點不好意思，心裡卻是熱乎乎的，也笑著說：「我只能以加倍的勤學苦練來報答您了！」

如今王大哥已永遠離開我們，我因失去一根強有力的精神支柱而痛感失落。現在我把他送給我那對珍貴的紙鎮放在書架上最顯眼的位置，以寄託我無盡的哀思；並讓它時時提醒我，永不忘記敬愛的王大哥在書藝方面對我的提攜之恩。

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