這幾年洛杉磯的超市多了一種水果，叫梨蘋果 ，外表淺黃像蘋果，但形狀不太規整。它是梨與蘋果樹嫁接生成的果實，既保存了蘋果的香甜，又帶著梨的爽脆口感，價格雖貴但好吃，家人都很喜歡。

今年三月某天，我望著院中那棵還沒長出新葉的梨樹，心戚戚然。它經歷了近三十個春秋，老了。聞說有的梨樹長壽，可高達兩百歲，但一般只能安度二、三十個年頭。數年前我曾折下幾枝插土裡，試圖為老梨樹延續香火，無奈都成了乾柴。

茶餘飯後無意中聊到了梨蘋果，又想到幾年前栽種的蘋果樹。我看梨和蘋果樹去年的舊枝長相與粗細都差不多，這時新芽還沒有露臉，便動起嫁接的念頭。我對植物「聯姻」之事毫無經驗，憑著粗淺的印象和想當然的步驟，就開始行動。

我帶著美工刀、一捲電工用的黑膠帶便上了「手術台」。我琢磨著，為了增加梨和蘋果枝的接觸面積，切口應該是斜的，還得讓它們無間隙地緊貼在一起，以保證營養、水分的輸送暢通，帶彈性的電工膠帶就得心應手。纏繞時將膠帶盡量拉伸，以產生持續的纏繞力，箍緊接口，膠帶耐水，能有效地防止水對創口的汙染。

手術十分順利，我在天黑之前已經完成了三枝梨的嫁接。為了防止枝條失水，我用一張沾濕了的擦手紙捲成條，盤在枝頭，蓋上小塑料瓶以保持水分。往後的每天，只要有機會，我便將枝條噴濕，還將一片碩大的龜背葵葉懸在枝上作陽傘。為成就這段姻緣，我必須悉心呵護它們。

時值細雨春寒，白雪般的梨花紛紛掛滿枝頭，葉芽還沒動靜，更不用說那些嫁出去的幾枝。雖說是雨季，對南加州 而言，下雨只是個小概率的事。天一旦放晴，被陽光喚醒的葉芽一天一個樣。我更關注這幾根「外嫁」枝條，為其遮陽保水，它們卻真沉得住氣，芽節還在沉睡，幸好枝幹仍然豐滿潤澤沒有失水，還活著。就讓它們多休息一會兒吧，畢竟動過大手術。

還不到十天，奇蹟出現了，一個個像小竹筍般、帶著棕紅色小帽的尖芽冒了出來。它們沒有母樹的葉芽那麼放肆，只是戰戰兢兢地探頭、伸展。

有了外嫁梨的經驗，我動起心思，撮合紅棗與台灣 青棗的姻緣。我沒有來得及幫它們合過八字，就憑它們的葉子形態相近，身上都帶著刺，便理所當然地覺得可以，來了個「拉郎配」。很快，兩枝外嫁不負我望，出芽比梨還利索，成束的嫩芽翠色鮮潔，甚是可愛，才長出一寸多，便已經有普通筷子般粗了。在葉腋處，我看到了一個個小點，竟是花芽！

我熱切等待著今春結緣的連理枝開花結果。「飯後百步走」又多了新的內容，除了賞花，每天數著枝頭探出的一束束新綠，看著生機盎然的連理枝，樹下成了我和家人駐足最多的地方。相逢自是有緣，緣分仍需機遇，世事人情莫過於此，圈子無需大，有幾個投緣的好友知己，足矣。