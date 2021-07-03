隨著疫苗 的進一步推廣，新冠病毒感染人數迅速下降，越來越多商業重啟，生活開始逐步回歸正常，我們部門也在討論準備結束居家工作。正當此時，意外收到的一紙獎狀肯定了我在疫情 期間的工作，不禁令我回想起這一年多來作為必須工作人員的經歷。

其實我還挺喜歡作為必須工作人員，因為總算有個理由收拾整齊，走出家門，非常專業地正常上班。而且一個星期到辦公室工作一天，工作彷彿成了一次短途旅行。幸運的是，疫情期間交通順暢極了，開車上班也沒有什麼壓力。

來到工作大樓，偌大的辦公室比家裡敞亮多了，而且只有三、五個同事，非常時期我們並肩作戰，感覺尤為親切。不過我們都很小心，戴口罩，勤洗手或者用洗手液，保持彼此的距離。

當然也不是沒有驚嚇，去年七月的一個星期一突然收到通知，一個同事剛剛確定染疫，而他上個星期二去過辦公室，驚得我立刻丟下手頭的工作，到檢疫站測試。

檢疫站如臨大敵，只見醫務人員全副武裝，穿著隔離服，帶著風鏡，一板一眼地操作。我的大腦不停地冒出種種可能發生的情況，如果感染了，我怎麼隔離？會有多嚴重？需要住院嗎？怎麼讓家中的老父老母避免傳染？不過當前最重要的是要盡快得到檢測 結果，可是醫務人員卻告訴我需要五天才能出爐，我立刻說：「那太晚了，我星期四要上班。」她驚訝地說：「你從現在開始就要隔離，直到結果出來。」

我只好懇請她盡可能早點通知結果，她果然非常理解並且合作，兩天之後就收到她的電話，高興地通知我沒有感染，於是第二天我又安心地去辦公室工作了。

無獨有偶，今年四月我剛打過第二針輝瑞疫苗不久，又得知一位同事確診感染，而他最後一次去辦公室是兩星期前，那天我也在辦公室。如此近距離接近感染者，我卻不再驚慌，算算日子，兩個星期的隔離期也過了，既然沒有任何不適，還有什麼擔心的呢？

有驚無險地一路走來，往事都付笑談中。雖然不能像身臨險境的醫務人員一樣戰鬥在一線救死扶傷，更無法像總統、州長那樣振臂一呼，應者雲集，但是努力專注於自己的工作，盡力而為做好自己的本分，看到工作的順利進行帶給社會的貢獻，自然而然擁有了一份內心的安寧喜樂。

多少人受疫情的影響失去工作，生活陷入困頓。我何其幸運在疫情期間可以堅持一份工作，不僅對社會盡己微薄之力，還保證了家庭在這期間的正常生活，保護全家人免受病毒感染。而這一紙獎狀，就彷彿那道苦雨凄風後的彩虹，美麗得令人欣喜。