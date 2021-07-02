守過一年多的居家抗疫，又到春暖花開，處處爭妍鬥艷，讓人心情沉不住，直想再多種ㄧ些花！

買回一盆盆花苗，尋找地方栽種。窗前樹下已有一排矮叢花草，園丁剪草數十年，不停地修邊，把草坪沿著矮叢之間修出了一條蜿蜒略寬的泥徑。我打著主意，沿著矮叢種一排五顏六色的小花，像是鑲邊，一定很漂亮。

矮叢下長出一撮撮軟趴趴的長草，攤在地上，像是一把把披在臉上的長髮，遮住了容顏。我起心動念，想將之移除，這樣就有地方可以栽種小花了。院子一直是另一半的管區，修剪樹形、拔雜草，我只管欣賞那些不同時間開出的不同花朵。我問另一半，我可以拔掉那些攤在地上的長草嗎？他說它們會開花呀！我說不就是開了遍地的小野花嗎？它們的葉子跟這很像。另一半說，不一樣的。我說我不喜歡它們攤在地上，好像很邋遢。他說它們過一陣子就會枯乾落盡，看不到了。

我還是想拔，下過雨的泥土鬆軟，我用小鐵鏟挖開，將整撮如蒜苗般的長草連根拉起，根部球莖纍纍像是整把小蒜頭。另一半默默地拿來桶子，將我拔下的長草裝得滿滿一桶，我接著把花苗種下，完成了心願。晚餐後聊天，另一半說，「我一直以為你喜歡今天被你拔掉的花，你每年早春都幫它們拍照的。」我說我今天拔掉的是野草啊！他說那是花的葉子。我聽後心中不安起來，趕緊翻找照片。

那是三月上旬，雪剛融，朋友傳來他家的「雪花蓮開，春臨大地」照片過來，數叢雪花蓮貼著石邊綻放，嬌羞潔白，美極了！我即刻拍下我家前院剛鑽出地表的淺紫花回送給他，他告訴我，這是荷蘭番紅花（Crocus vernus），又說它與藏紅花（Saffron）是同類不同科屬，兩者極相似，不過後者的花心有長長的紅蕊，紅蕊曬乾後可做成珍貴的香料或泡藏紅花茶，前者則沒有這種紅色的花蕊，但花色花形非常相近，是非常漂亮可人的花。

看著照片，我心中五味雜陳，我怎麼會把自己喜愛的花拔掉呢？我真是有眼不識泰山，只知其花，不識其葉，後悔莫及。

我問另一半，拔掉的長草都丟掉了嗎？他說沒有啊！他都種到後院去了。我破碎的心霎時癒合許多。他說難得我想種花，他不想掃我興而讓我拔，但這些花長在這裡超過三十多年，他不會把它們丟棄的。

現在我每天澆花，前院的小花五顏六色開始燦爛，我有些高興，但心中有一種隱隱的痛，痛心明年我家前院將不會有荷蘭番紅花來報早春。而我每天也到後院澆水，希望種回的荷蘭番紅花根莖能活下來，再見到它們帶來春天的信息。