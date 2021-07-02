我住在靠近唐人街半面山坡上的社區，住屋有兩個小車位。某個晚上何先生給我打電話，說要借我家車庫一用。我頗為費解，何先生住屋比我大得多，有四個小車位。可他強調地又說，那是貝雅的小車。他如此說，自有難言之隱。

在之前，對於貝雅開車，我多少了解一些情況。三十年前何先生與太太移民國外，打拚後小有成就，有一子一女。兒子大學畢業，在市區工作。就讀高中的女兒貝雅考取駕照 ，夫婦倆替她購買一輛新車。

貝雅開車返校，第一天在停車場與他人小車碰撞，幸虧僅是車頭輕癟；沒多久，連人帶車差點駛入水溝，何先生夫婦才醒悟貝雅魯莽駕駛。

萬般無奈之下，何先生不想讓貝雅開車，找理由說公司需要她的小車，他與太太寧願每天開車接送貝雅。貝雅上大學了，何先生夫婦才允許她重新開車。

由於新冠疫情 影響，貝雅居家上網課。何先生發現，貝雅經常將她那輛車借給一個男孩使用，有熟人轉告，貝雅結識那男孩，說是合作做生意，小車交給他替茶餐廳送外賣。不到兩個月，小車行駛一萬英里。夫婦倆認為貝雅未到談婚論嫁時，做生意以後有機會，卻不對女兒言明。

過幾天，何先生硬著頭皮對貝雅說，車行寄來信件，她那輛小車有缺陷收回維修，並將小車暫停我家車庫幾天。

我建議何先生，採用「頭疼醫頭、腳疼醫腳」的方式有些不對頭，直接對貝雅挑明錯在何方，何苦大費周章？何太太顧慮重重說，當面勸貝雅有可能引起她反感，如何是好？在一旁何先生唉聲嘆氣說，先讓貝雅搭巴士再看看吧。

隨著疫情逐漸平穩了，貝雅也要出門購物或辦事，考慮搭巴士或輕軌仍覺得不安全，貝雅再次向父母親提出取回小車。

何先生與太太含糊其辭，說受到疫情影響，小車所缺零件未寄來。貝雅不往深處想，開口說借用爸媽的小車，或借給她一筆錢再去買一輛，等她大學畢業工作了還錢。何先生與太太啞口無言。

何先生夫婦再三斟酌，約我一起與貝雅開家庭會，由我出面解釋前因後果。貝雅撓撓額頭說：「我以為小車犯錯。」何太太問：「怎麼說小車犯錯？」貝雅說：「你們從來沒有提醒我，我以為錯不在自己，在於小車。」何先生夫婦面面相覷。

貝雅快樂地說：「從此以後我會安全駕車。」離開前她戴好口罩 ，認真說一聲，「請放心，仍在疫情時期，我嚴格遵守各種防疫措施，好好保護自己。」

看著貝雅開車駛上公路，我說：「要想子女成長，家長必須坦誠與子女溝通。」何先生夫婦贊同地說：「子女長大了，我們做父母的應當放下心來。」