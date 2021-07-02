自家擀麵做水餃時，經常包完餡還有剩餘的麵糰，正好可以用來烙餅，複製媽媽傳授的山東單餅：冷水麵、不加油、不發酵、不另調味。

先將麵糰切成小麵劑子，壓扁擀開成大而薄的圓餅，放入熱鍋中，迅速乾烙至表面鼓起大小不一的氣泡，立刻翻面快烘至膨鬆即可起鍋。一兩分鐘即出鍋一片。看著瞬間堆疊起來的圓餅，聞著引人食欲的麵香，這平鋪直敘的麵餅，毫不奢華卻風味十足。

剛剛烙好的單餅，熱騰騰柔軟焦香，稍微不節制就會囫圇吞棗兩三片。收拾起成堆的烙餅，存入冰凍箱，日後蒸熱或油煎，不僅是澱粉主食，更可做成捲餅、炒餅或湯餅。如此簡單的麵餅，富含濃醇的麵香和柔韌的口感，單獨享用或搭配各種葷素食材，味道和用途變化多端，足可讓烹調者隨意發揮。

從小跟著媽媽學做北方純樸的麵食，除了超大而嚼勁十足的饅頭，最喜歡和她一起做單餅。媽媽先用力揉麵，再擀好偏大尺寸的麵餅，我在旁掌鍋；兩人全神貫注，擀麵煎餅，接力賽般的分秒傳遞，一張接一張烙著餅，不多時就烘好一小山堆的單餅。從媽媽山東大娘的眼中，市面所販賣袖珍精緻的麵餅，即便是油蔥酥脆，哪能讓人豪邁地不嫌燙而撕開麵餅，大口趁熱吃得過癮啊！

當年家裡總會存放一大布袋的麵粉，媽媽自有一番主廚道理：發麵適合慢火烘出厚軟、添加蔥花或芝麻醬的大餅，燙麵可做成酥香軟潤、有層次的油餅，冷水麵則用來做扁薄輕巧的單餅。其中尤以單餅最為簡易又省時省事，口味清爽而不油膩。一張張乳白橙黃帶著乾煎痕跡的單餅，媽媽矮小卻力道十足烙餅的身影，連同繚繞在狹窄廚房裡的麵香，始終深深鐫刻在親情鄉思的記憶中。

近多年來，所居東岸的美式或速食餐廳爭相推出墨西哥 餅皮料理的捲餅或夾餅。餅皮主要由玉米粉或麵粉製成，可添加的餡料更是五花八門：豆泥、碎肉、酪梨、玉米、洋蔥、番茄、辣椒、生菜、橄欖、酸奶油、起士、醬料等等，麵皮搭配餡料用來散裝或捲成筒狀，冷食或熱煎，顧客選擇琳瑯滿目。

偶爾嘗鮮，頗為驚艷墨式麵餅包羅廣泛的食材，既是快餐也變化為精緻美食 ，材料多樣而色澤光鮮。咀嚼吞嚥之時，思及墨西哥飲食文化中藉由小巧的玉米餅或麵餅，傳承土地和植物的滋生百態，跨越國界，嘉惠不同族群的飲食品味。那一張張整齊畫一的圓餅恰如媽媽手烙，邊緣凹凸不齊的一層層單餅，兩者皆樸實無華，卻承載著代代相傳的純真簡易與腳踏實地。

家居日常，偶爾胃口鬱悶又懶得動鍋弄鏟，這時只要煎熱一張冷凍庫存的單餅，打散一粒雞蛋 平攤其上，撒些蔥花，輕淋些許醬油，熱呼呼的家常蛋餅就是一道開胃小點。鹹味之外，酥脆的單餅上面，鋪滿捲起一層紅豆沙、地瓜泥、黑芝麻醬、杏仁醬、巧克力醬等等，立馬又是一碟香甜濃郁的手工茶點。簡簡單單的麵餅，甜鹹美味雜陳之間，總能換得滿腔滿懷的溫暖與滿足。