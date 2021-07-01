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我家的藍花楹

盧威

每年六月初，我家沿馬路前院一棵藍花楹紫色藍花盛開，燦爛綻放，馬路邊、院子裡紫色花瓣灑落一地，似乎蓋上一層薄薄的「紫色地毯」，滿園春色。

我家這棵比兩層樓房還要高的藍花楹，已陪伴我度過第十七個春秋，成為我家這條小街遠近聞名的「紫色參天大樹」，這也不知不覺成了我家的「門面」。藍花楹生長期比較旺盛，且一年春秋兩季開花。由於洛杉磯氣候得天獨厚，十分適合來自美洲熱帶的藍花楹落地紮根，難怪不少街道兩旁都種植了藍花楹，鬱鬱蔥蔥，一片紫色浪漫又唯美的氛圍，美得如夢似幻，令人心曠神怡。

我與家中的藍花楹可謂一見鍾情，也常在前院散步，享受紫色美麗的空間。黃色小鳥也喜歡飛上藍花楹枝頭嘰嘰喳喳地不停地歡唱；小松鼠更是上竄下跳，把藍花楹當作滑梯玩耍。藍花楹長得又高又大，她還從我家高挑客廳氣窗外頻頻朝室內點頭張望。我便坐在二樓沙發上，一邊品嘗西湖龍井茶，一邊欣賞氣窗外隨風飄蕩的藍花楹。

藍天白雲下，藍花楹那夢幻般的藍紫，隨著光線的變化而呈現出不同的色彩，時而藍紫色，時而粉紫色，真是別有一番風情。

藍花楹給我家帶來了「紫色歡樂」，但也有煩腦。藍花楹成長期快速，樹枝伸長步伐大。前幾年，樹根樹枝不停地向外擴伸，以致樹枝把「手臂」搭在我家房頂上，還捅到屋頂瓦片，樹根也漸漸向房屋地基延伸。

為了使房子不受損傷，園丁只能忍痛割愛，將藍花楹樹枝樹幹來了個大清理，把上面樹枝剃了光頭；樹根也動了手術，不讓樹根無法無天擴展地盤。如此一來，我家門前頃刻變得禿樹無光，淡然暗之。好不容易熬了一年多，我家的藍花楹才慢慢回過神來，恢復了往年生氣勃勃的朝氣，紫色依然燦爛美好。

我與藍花楹還真的有緣。日前驅車去看老友，他家在一條「藍花楹街」上，我的車便停在馬路邊。當我造訪友人後準備回家時，眼前的景象卻讓我驚喜連連：我的車被伴隨微風飄落的藍花楹花瓣鋪滿整個車身，連汽車引擎蓋上、駕駛擋風玻璃上都沾滿了花瓣，把「暗藍色轎車」變成「紫色花車」了。

我欣喜地坐進駕駛座，一群蜜蜂正飛在擋風玻璃上的紫色花瓣採蜜，我迅及打開收音機，一邊播放著美國輕音樂，一邊在玻璃上直接目擊小蜜蜂採蜜過程，並享樂著外面一片紫色天空，度過難忘的美好時光。

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