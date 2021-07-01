過去一年，我們高中同班同學整理出最新的通訊錄，放在我們班特訂的網站上，大家爭先恐後上網交流、認親，非常熱鬧。

有一位遠嫁到西班牙的同學和我聯繫上。當年我的座位在教室最後一排，她的位置在教室中間，那時候忙著應付課業，和坐在附近的同學交流比較多，距離遠的就沒有多少聯絡了。她說在通訊錄上看到我的名字，想起來當年我在班上當康樂股長，經常把團體遊戲帶動得有聲有色，讓她在枯躁的備考日子裡有些快樂回憶。她說現在年紀大了，學到一個道理，該做的事不要等，該說的話也不要省，誰知道再等待下去，以後還有沒有機會。

我很感動畢業五十多年後，她在千里之外特別捎來她對我當年的感謝。我們就這樣開始在線上經常交流，把這麼多年來沒有聊到的事都聊起來，成了可以談心的朋友。

她說她當年只考到私立大學，非常沮喪，我說我也是因為考到成大而沮喪了一整年。因為我們是先後轉學到綠園的，我說我轉學的遺憾是因為離家北上念書，而失去了和母親相處的最後一段日子，因為母親在我大專聯考完那天就過世了；而她的遺憾是在綠園的時間太短，沒有交到什麼朋友，又沒有考到台大，早知如此，當時她還不如就留在南部。

我們都說人算不如天算，凡事都是天意。我怎麼會想到，考上成大讓我認識了後來陪我五十多年的先夫，早知道如此，我就不會那麼難過了。

朋友說當初考上大學的西班牙語系，那時是冷門科系，根本沒有人要念，她有很多同學念一學期就趕快轉到「有用」的科系去了；但因為她很沮喪大學考壞了，沒有信心轉系，就留在系裡專心學習。後來她的功課特別好，大學畢業後還被學校聘請做助教。

她當助教兩年後，去巴塞隆納念了一個碩士學位，才回到母校當講師。在當講師時，她在巴塞隆納的房東 介紹一位要去台北學中文的西班牙男生，請她就近照顧。結果這位男士愛上了我同學，一年之後，他不但把中文學會了，而且還把她這位特約家教娶了回家。

朋友說，要不是她大學沒有轉系，不可能把西班牙語學得這麼好，也不可能和先生交流得如此流暢，尤其是多年來她和婆家的關係很好，都是因為她的語言能力征服了周圍的人。她說她認識幾位也是從台灣 嫁來的女生，因為不懂西班牙文，又不肯花時間去學；偏偏西班牙人像中國 人一樣，家族觀念很重，她們西班牙話不會說，先生的家人親友又不會講英語，結果這些太太和公婆和親友都處不好，不像她那麼幸運。

現在我們的人生已經到了夕陽無限好的時候，回頭看看來時路，所有的因果都是有道理的。以前認為是失敗的事，反而在另外一個階段成就了另外一件事，果然千金難買早知道。