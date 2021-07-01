圖╱張達聰

蔚藍的天空，深藍的大海，還有優美雀躍的「藍色多瑙河」旋律，相信人們都喜愛藍色，因為它能使人心寬體穩，安寧舒暢。可是你有沒有見過藍色的鳥蛋？說來難以置信，今年五月底，我居然有生來頭一次見到了藍鳥蛋，它們就在我家後院一棵李子樹上的鳥巢裡，悄悄地排列著，當時我感受到的驚訝，恐怕堪與哥倫布發現新大陸一比。

五月中我們曾離家十天，回來後發現李子樹上多了個鳥巢，離地就一個人加一臂之高，建築面積不過巴掌般大小。其外牆除了細密的枝條外，居然還夾雜了一小片塑料泡沫，也不知這鳥主從哪家建材店尋覓得來。我們回來後就聽到鳥巢裡唧唧喳喳的鳥語聲不斷，等我們一走近，立刻會響起「撲通」的振翅聲，然後可見一隻棕色背脊的小鳥機靈地飛走。但牠並未遠走高飛，而是停留在高空的電線上，大概是居高臨下監視局勢的發展。

分析下來，鳥窩裡應有情況，於是我搭起小梯爬上去探究竟。這一看非同小可，裡面竟然躺著三個藍鳥蛋，其藍晶瑩剔透，一塵不染，還有些熠熠生光，一下子把我看呆了。我光知道雞蛋 有白、黃和橘紅等不同色素，鵪鶉蛋則是白中帶黑斑點，可是藍色的鳥蛋卻是聞所未聞，這下著實讓我大開眼界。

我趕緊上網檢索，得知產下藍鳥蛋的是知更鳥，英文叫Robin，一種分布於世界各地的小型鳴禽，多在春天產卵，孵化期要持續十天以上。既如此，我急切盼望牠能早早把小傢伙孵化出來，讓我也能見證這神奇過程。

接下來的兩天，我總能看到一隻小鳥在窩裡趴著，頭朝外四下張望，顯然時時保持著高度警惕。只要看到我們走近，牠立馬飛之夭夭。第三天晚上我又爬上扶梯去巡視，又是一個驚喜，原來鳥巢裡出現了四個藍鳥蛋，說明女戶主這兩天尚在繼續產卵，意在擴大家族，延續香火；而那之前的三個藍鳥蛋想必也是分幾天而出生，非一日之功。

由於鳥巢四周枝葉繁茂，阻擋了我們的視線，不易觀察。於是我頭腦一熱，拿起一把鋸子，就把五、六根枝條給砍去，使得鳥巢頓時明顯暴露，稍遠也能看到，免得我剛一靠近女戶主就出走。

但我沒料到的是，在我做了手腳後，女戶主乾脆銷聲匿跡，不辭而別了。我這才想起，網路上其實早有提醒，說是不能驚擾鳥巢，不然牠們會棄巢。只怪我太過性急，只想自己能更清楚地看到鳥巢，卻忽略了鳥類們也是需要隱私 的，何況還有個性命交關的安全問題。

我的一意孤行造成了女戶主棄巢的不幸結局，我自己觀察藍鳥蛋孵育的理想也立變夢想。更糟的是，幾天後，我們在鳥巢下方的水泥小徑上，看到幾片摔碎的藍鳥殼和蛋黃蛋白痕跡，估計是一種體積更大的黑鳥侵犯了鳥窩，傷害了無辜。我知道是我的魯莽釀成了知更鳥家庭的不幸，也攪了我在自家後院看到藍鳥蛋蛻變小鳥的如意算盤，我深深後悔和自責，但願那為鳥母的知更鳥能不計前嫌，有朝一日重返她自己辛勤搭建的家園，我們繼續做好鄰居。