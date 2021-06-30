三十多年前我創建了一家外貿公司，於是到世界各地參展成了常事。展餘就餐，常鬧烏龍事，現在回憶起來卻是趣事連連。

為了拓展市場須去韓國參展，因為市場不確定性，決定先由我一人前往探索。展後多留一天，我想順道遊漢城，報名旅館小冊子廣告上的一日遊，中午還有一頓鳳凰餐。

第二天有車來旅舍接我。我們先去了一個郊外的公園，小河邊有一幢幢木屋，大小如現在住宅小區門口的保安亭子，公園景色平平，乏善可陳。然後又去了一個民族村，參觀了以前韓國人的飲食起居，還觀看了雜耍表演，雖然我不懂韓語，但都被他們憨態可掬的動作逗得開懷大笑。

約下午一時左右，車開到一個小餐館，我們上二樓去吃鳳凰餐了。一個個一平方米大小的矮桌放在地上，我們都分配了席地而圍桌坐，我和一對台灣 來的母女併了一桌。飯菜碗筷都已預備好，中間有一口平板鍋放在一個打氣爐上，邊上是兩小碗米飯，一小碗生雞塊，一小碗包心菜，一調羹菜油。

導遊教我們先放油炒雞塊和包心菜，然後再加入飯一起炒。已到一點了，肚子真的有點餓，三下二除五，馬上就光盤了。問導遊要添飯，又給了一小勺，台灣媽媽熬不住了，咕噥了一句，以為我們是北韓難民嗎？

去東京參展是和美國 同事小Z同行。我和小Z講，咱們出來多次，每次都在酒店用餐，這次我們去找當地真正日本 人才去的餐館吃飯。傍晚閉展後，我們踅入酒店後的小街，找到了一家小館子。推門進去一看，十來平方米，四、五張方桌，一進門，裡面的全體日本食客都向我們投以注目禮，櫃台後面一對男女是老闆夫婦，菜單寫在牆上小黑板上，日文。

我和小Z坐定後，老闆娘過來接單。我點點邊上酒客的杯子，老闆娘點點頭。我拿出參展用的筆記本，在上面畫了一條魚，下面火在燒，老闆娘又點點頭；我又畫了一隻雞，又用兩隻手擺動了一下，老闆娘搖搖頭，迷惑了，喔，她以為是鳥了。我急忙就仿母雞叫聲，「谷谷加」，老闆娘高興地點點頭。不一會兒就給我們上了兩杯啤酒，兩條烤魚，兩個帶殼的煮雞蛋。小Z皺起了眉頭，美國人不吃帶骨頭的魚，於是我就吃了那兩條秋刀魚，小Z吃了兩顆煮蛋。我們怏怏回了酒店。

德國的杜索特夫是世界有名的展覽會城，那次去杜城是我與太太同行。我們住的是民宿，房東倒會講幾句英語，於是我們壯膽了，兩人晚飯去了隔壁的小餐館。誰知道用英語和老闆交談，他頭搖得如波浪鼓，菜單又全是德文。吸取了在日本的教訓，我改為盡量在德文的菜單中找英語的痕跡，它們不同是一個老祖宗拉丁語系嘛。

我點了一個牛肉和一個蔬菜。過了一回，老闆笑瞇瞇端上來兩個大碗，一碗牛肉湯，一碗蔬菜湯，我有點窘，老闆笑笑又送來兩個麵包。湯味道還不錯，很濃帶點鮮酸。帳單上來時，老闆還附贈了一瓶飯後酒，瓶子比小啤酒瓶大一點，上面塞了一個軟木塞，這應該是他自釀的酒吧。我迫不及待地嘗了一口，老白酒，中國那種老白酒味，上口。謝謝熱心的老闆，我留了百分之三十的小費。

對於這些美食探索，儘管當時可能感到有些失望或挫折，現在回憶起來，卻總有飯後酒的那種絲絲甜意，有時還會情不自禁，啞然一笑。