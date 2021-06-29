銀鱸，也叫小白鱸，英文White Perch，是一種生長在切薩皮克灣裡的小海魚，白淨閃亮，肉質鮮美；身長一般在十五公分左右，二十公分就是大的了。每年四月中下旬至五月中旬，牠們都要逆流而上到內河裡找地方產卵，完成繁衍生息的使命，而後返回海裡。於是在波托馬克河一處叫鏈橋的地方，有幾處人們方便的垂釣點。

我和老伴常去位於河左岸華盛頓DC一側的一個沙灘。此處河段狹窄，水流湍急，在接近主航道這一邊形成一個大面積的迴旋水域，水下有亂石、倒樹及斷崖，這恰好是魚兒喜歡棲身的地方。

在此釣魚 必須掌握兩點：一是揮竿投鉤組（鉛墜及兩支鉤、誘餌）必須準確，要指哪打哪才行，不然迴旋水流不知會把鉤組沖到何處；二是要防止掛底，極複雜的水下地形，掛底的概率極高。

為此，我與老友老李摸索出一個既避免掛底又引魚上鉤的有效方法：準確地向遠處揮竿投鉤後，立即關閉線輪持竿等待，看到繃緊的魚線鬆弛落水時，便知鉤組已落地。此時要立即搖輪連續均勻的收線，收線的過程就是一次吸引魚兒上鉤的過程。如無魚上鉤，就再揮竿投鉤開啟另一個過程。

上述兩點，老伴都需要學習掌握，我耐心地講解、示範，但她畢竟釣魚的經歷十分淺白，領會較慢。當我感悟到過多的說教會令她緊張時，就只能靠她自己慢慢體驗了。之後幾次釣魚我就專注自己釣，任她去自主體會。還好，每次她的動作或多或少有所改進。功到自然成，一次她找到了感覺，揮竿投鉤的動作標準，鉤組落點也不再是打哪指哪，非左即右，甚至落到眼前幾步遠處的狀況了，我十分欣慰。

奇蹟終於在另一次釣魚時發生了。在河岸，我倆之間放置的水桶，我發現她往桶裡放魚的頻率比我高。那天我也真有點不順，連續兩次鉤掛底，丟鉤斷線，重新綁鉤接線耗費了很多時間。等我排除完這些故障後，桶裡水面上擠滿了魚。

釣魚人都知道，魚咬鉤與掛底成反比，魚越咬鉤越不掛底，越不掛底魚越上鉤。說也奇怪，那天水裡的魚群好像非常眷戀老伴的魚鉤，不僅連連咬鉤，一竿上兩條魚的頻率也格外高，不斷博得帶著孫子在一旁看熱鬧的好友鄰居ZH女士及其他釣友們喝采。這不算完，還接二連三地上了好幾條二十公分以上的大銀鱸，又引來一陣陣歡呼聲。

老伴的不俗表現令我十分高興，就開玩笑地大聲說：「哎呀，看來今天的優等生可是非你莫屬啦！」ZH女士立即接著說：「大哥說的很對，大姐今天真的是優等生！來，我再給大姐多照幾張照片，再錄個相！」