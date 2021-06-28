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十年樹木

美瑾 

兩年前四月間去Wave Hill遊玩時，那裡有志工送給來園遊客一枝樹苗，並附上說明書，稱該樹苗為「Eastern Redbud」，我就帶了回家。心想我哪有院子來栽種這樹苗，再者，我實在不是個綠手指，恐怕無法完成植樹的任務。

回到家想了又想，實在不願辜負贈與者的一番心意，於是想到不妨就把它種在陽台斜對面人行道旁的斜坡上，讓它有條生路，與其讓這樹苗枯死，還不如試試看，或許會有一線生機的。於是懷著使命感，拿著家裡的螺絲起子，就在斜坡上挖了洞，把樹苗給栽種下去。

我對植物認知有限，上網查詢後始知這是加拿大紫荊。栽種後，我日復一日都會前去關心一下，幾個月下來始終都沒有動靜，有一陣子乾旱好久，我還特地從家裡捧著水壺去澆水。

一年過去了，不巧疫情肆虐，又腳踝受傷手術，都無法外出去探望，好不容易終於可以出門，第一件事就是去看看那紫荊是否已經長高長大了。讓我頗為失望的是，它還跟一年前大小差不多，所幸的是小枝椏上長出幾片葉子。既不能揠苗助長，只好耐心等待，還是繼續關注著。

又一年過了，仍然沒怎麼長大，不過樹根底部長得較粗壯，枝椏上的葉子也增多了；我有時會去把紫荊四周的雜草清除乾淨，讓它有較好的成長環境，看起來也較清爽些。

每次走在林間步道時，即便看到的只是樹叢雜草，我都很是驚嘆它們頑強的生命力，更遑論那些昂然矗立雲霄的百年巨木了。雖然那紫荊才這麼一丁點兒，還是鼓舞安慰自己，總有長大的一天，別著急，更不能輕言放棄。

最近發現紫荊樹苗沉不住枝椏上葉子的重壓，而漸趨彎曲，要是不利用外力給樹苗撐起，以後不就彎腰駝背，無法亭亭玉立了，那也會令人遺憾。日前在路旁撿到一枝大小合適的木條，決定帶回家去把紫荊支撐直立。拿了鐵鎚和螺絲起子，也找了幾根綁線，就下樓去動工了。

土裡有很多小石塊，要挖掘深洞並不是很容易。一邊挖著，竟發現紫荊已長出根鬚攀爬在泥土裡，這是出乎意料的，它確實很努力在成長茁壯，我好生安慰，更加賣力挖洞把支撐的木條給插穩，同時也把四周挖鬆的泥土挪移過來填滿洞口。為了加強穩固，又用了石塊頂住木條，最後把紫荊跟支撐的木條綁緊，左看右瞧後才滿意離去。

十年樹木，百年樹人，為了栽種這紫荊，我對生命有更深一層的體悟。

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