美國 FDA批准新冠疫苗 後，一半以上的美國人接種了疫苗，隨之而來的是科學的勝利，新冠病例迅速減少。我和許多人一樣鬆一口氣：美國疫情 終於快結束了，正常的生活應該開始了。當CDC解除口罩和社交距離禁令後，許多人選擇外出旅行，而我最想念的是和朋友的相聚。首先想到的是和鄰居姐妹們團聚，相約一起出去吃個飯。

我們選擇了一家有戶外座位的餐館，定在星期天，一起吃個早午餐。那天一大早醒來，我心情特別愉快，也不願賴床了，一咕嚕翻身起來，精神抖擻地開始新的一天。天公卻不做美，新英格蘭地區的天氣如小孩子的臉龐，變化多端。陽光明媚的早晨，快到中午竟然烏雲密布，下起雨來，我趕緊打電話給朋友，吃飯地點換在室內。時間到了，我驅車前往，馬上可以看到兩年未見的朋友了，我不免心情激動。

儘管雨天泥濘，餐館停車場仍舊停滿了大大小小的車輛，門庭若市，熱鬧非凡。一些著裝正式的男女老少，手裡捧著包裝精美的禮品盒，徐徐走進一個單間，面帶微笑，圍坐在布置精美的圓形餐桌前。房間的裝飾以粉白色為基調，喜慶祥和。「是個女孩兒！」掛在廳前顯眼的橫幅，告訴我這裡正在進行嬰兒慶生活動。

我和朋友們被這喜氣洋洋的氣氛感染著，相見時興高采烈，擁抱寒暄，前前後後地簇擁著笑容可鞠的服務小姐來到隔壁餐廳餐桌前坐了下來。這是我們從去年三月疫情開始後的第一次聚餐。經過一年多的宅家日子，我們都略顯增加了一些體重，但個個喜笑顏開，精神振奮，對未來充滿了希望。

點上自己喜愛的佳餚，服務生很快給我們上了菜，我們邊吃邊聊，一切是那麼美好。我們聊疫情期間宅家的沮喪，不能探望遠在他鄉親人的悲傷，而現在如釋重負，重獲自由的欣喜。「女士們，飯菜好嗎？還需要些什麼？」彬彬有禮的服務生多次光顧我們的餐桌，不厭其煩地為我們頻頻加水，照顧有加。人逢喜事精神爽，這喜事是對新生嬰兒的期盼，是生意興隆的忙碌，是無拘無束的交談。

離開餐廳時，外面的雨停了，天空已經雲開霧散，太陽終於露出了笑臉，溫暖著地球上的人群。走在路上，身邊的行人相互打著招呼，各自前去做當天該做的事。夢幻的一年過去了，我們紀念死於新冠病毒的人們，為他們的家人祈禱，為戰勝病毒倖存下來的人歡呼。這場世紀疫情終將結束，但願全世界人民早日擺脫病毒困擾，恢復正常幸福的生活。