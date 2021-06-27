人一生會經歷許多大小無數的事情，一般來說，我們中國 人來到美國 ，進入職場後，基本上謹言慎行，處事態度溫和，與人為善，自尊自重；雖然謹慎行事，有時還是會因為偏見或是歧視，而身處風口浪尖。

同事黛比和我不同部門，工作上也沒有交集，偶爾相遇，自忖來自禮儀之邦，出於禮貌，我會微笑友善地和她點點頭打招呼，而她總是目不斜視，對我視而不見聽而不聞，一副高高在上的樣子。事不過三，之後見到她，我都刻意避開。

有一天午休時間，我在員工餐廳吃午餐，看到她進來，我立刻轉頭。可惜還是被她發現，她慢慢地走到我座位附近，故意誇張地皺著眉頭、深呼吸，然後做出十分嫌棄厭惡的表情，大聲抱怨：「哦！我的上帝！這是什麼奇怪的味道？怎麼會這麼臭？這種氣味實在是太可怕了，真是讓人受不了！我們需要空氣清新劑。」

我知道她是衝著我來的，雖然不怕事，可是也不願意對號入座。我收拾餐盒和水杯，和同桌辛妮說了一聲抱歉就準備起身離開，辛妮緊跟著也站起來說：「等我，我們一起走，這裡太吵，也不知道是哪一家的狗沒有拴好。」我們倆快步離開，留下黛比瞪著眼，不甘心地愣在那裡。

兩個多月後的一天，我們收到黛比部門經理崔西發出的電郵。原來黛比家地下室的烘衣機起火燃燒，引起火災，災情慘重，幸好沒有人受傷。這場意外，對黛比的生活造成很嚴重的困擾。

聽到如此不幸的消息，同事們紛紛解囊盡力協助，有人送舊衣物、舊家電，也有人發起自由樂捐活動。看到名單上大多是十元左右，想到我們中國人的仁愛「人飢己飢，人溺己溺」精神，我考慮再三，決定不計前嫌，略盡綿力，除了在樂捐名單上從善如流，寫了十元之外，我私下再送給她一張兩百元的支票，在卡片上我寫道：「願上帝與您同在，祝福您」。

幾天後，我收到她發來的郵件，感謝我對她的善意和援助，讓她改變了對東方人的恐懼和偏見，句中可以感受到她的誠意和真心。事後我們並沒有成為好朋友，不過也不再是仇人或是敵人，她待人的態度變得溫和、友善，不知道是同事的友愛溫暖了她的心？還是這場災難改變了她的想法？

聽說黛比原本安靜、和善，辦事能力很強，可是自從雙親車禍 意外去世，後來又因為一位東方女子導致她婚姻破裂，脾氣變得暴躁易怒、怨天尤人。同事們同情和憐憫她的遭遇，盡可能地諒解和包容，將心比心，我也原諒了她的粗暴、無禮。

一年多後我調差。臨行前，同事們為我辦了一場歡送會，崔西告訴我：「這一切都是黛比策畫的。」餐會後，我給每一位同事一個擁抱，輪到黛比時，她在我耳邊輕聲說道：「謝謝！我會永遠記得妳的仁慈。」

現今社會充滿暴戾之氣，若不掃除，世界終難祥和清平，根本之道就是相互尊重、忍讓和包容，天下才能得以太平。