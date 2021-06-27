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榴槤忘返

孫愷愉

某個周日下午，我和Y與K約了在法拉盛的點心店見面。

Y看著菜單，說她要點一份榴槤點心，K驚訝地說：「千萬別點！你不會想吃的。」Y無辜地說：「這是榴槤啊！我喜歡。」K還沒從驚訝中緩和過來，睜大眼睛說：「真的假的？你喜歡榴槤？」我插嘴說：「真的，她每次都點。」我第一次看K大吃榴槤也有點驚訝，現在習慣了。

K和Y都是我的朋友，但是她們彼此不太熟。之前我已經看過Y好幾次點榴槤了，K卻是第一次。Y是土耳其人，曾經有個菲律賓男友，她好幾次對我說：「認識東南亞美食，是我在這個關係中得到的最大收穫。我的烹飪技術也有長進。」我心想，她飲食習慣的變化有榴槤作證。

K望著Y津津有味地吃著榴槤，頻頻搖頭說：「我算開了眼界，居然有人那麼喜歡榴槤。」我發現，我和K都不自覺地離Y坐得比較遠，大概是我們都害怕榴槤的味道。

第一次看Y點榴槤的那天，我剛進點心店就聞到一股瓦斯味。「瓦斯漏了嗎？」我問。「那是榴槤啦！太好了。」Y說著，用眼睛掃瞄了一圈。「那桌在吃，我也要。」那天我才知道，榴槤對我來說就是瓦斯的味道。

人與人的品味和習慣如此不同，但我們分享同樣的快樂。有時候，這種快樂就像周日下午和朋友在一起討論榴槤那麼簡單。我們在點心店待了兩個小時，K和我流連忘返，Y是「榴槤忘返」。

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