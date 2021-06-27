羅莎是我孩子國中同學的媽媽，因為常在學校活動碰面，兩個孩子常玩在一起，見面的次數多了，就成為聊天的朋友。孩子們高中時又同班，校外活動也很多重覆，因而我和羅莎常在孩子的球賽中見面，久而久之，從聊天的朋友進階到可以互話家常，有時候還會相約看電影 或聽音樂會。

羅莎在孩子高中畢業後就離婚了。她說孩子大了，終於可以擺脫婚姻和家庭的枷鎖，重新做個自由人。她前夫離婚半年後，就和一個小十多歲的年輕女性再婚，常常上傳生活動態到臉書 。羅莎和前夫還保持相當不錯的聯繫。

羅莎離婚五年後，我收到了她的請帖。原來她三個月前生了個女孩，準備幫孩子辦慶祝會，並邀請了孩子們在高中時認識的媽媽朋友，她說久沒聯繫，很想念大家。特別的是，請帖註明請大家著粉紅色系列衣服，若是想帶些點心，也是粉紅色系列。

年過五十歲居然還能生孩子，真是件奇蹟！我衣櫥內的粉紅色衣服只有一件洋裝，好在當初買的時候是寬鬆版，現在穿得剛剛好，彆扭的是中年女人穿粉紅色洋裝，有點怪怪的。

我準備了草莓口味的馬芬參加，鮮奶油加了點粉紅色食用顏料。一見到羅莎，很多久未見面的老朋友們都好開心，很自然地拾起孩子們高中時的點點滴滴。雖然每個人的身材都走樣了，臉上有皺紋，但舊話題拉近了彼此失聯的那些時日。

羅莎離婚後仍然是單身，她遊遍美國 與世界，那是她長久的夢想，只是離婚前，工作與家庭讓她很難如願。當多年以來的心願達成後，她冒了一次風險：懷孕。她有六個兄弟，她是唯一的女孩，結婚後又生了三個男孩，從小沒有女孩作伴，婚後也沒有女兒談心，她說如果能有個女兒，此生就圓滿了。

當她說女兒的爸爸是前夫時，我們都睜大了眼睛。不是吧！她不會是介入丈夫婚姻的小三吧？

羅莎說，她和前夫從愛情晉升到感情，再轉化為親人及朋友。這些年來她有男性的朋友，也有人追求她，但她不想重蹈覆轍，再被婚姻綁住。為了生個女兒，她不想隨便找個男人懷孕，於是前夫就成為最好的選擇，而她前夫居然同意了。她請他提供精子讓她懷孕，她工作多年，經濟能力很好，不需前夫負擔，女兒跟她姓，她也不會介入前夫的家庭。

當羅莎抱出女兒凱蒂時，大家都睜大眼睛看著紅嘟嘟圓臉的小可愛，真的好可愛，粉紅色的小洋裝和髮箍，大家圍繞著她，高興得像是自己生的一樣。我們這群來自不同的背景、穿著粉紅色衣服的中年婦女們，彷彿回到了二十多歲時的年輕歲月，吱吱喳喳地說著女人之間戀愛時、結婚時、懷孕和生產時的貼心事。

看著母愛滿滿的羅莎，我替她高興，也很佩服她的勇氣，知道自己想要什麼、能做什麼，還很有理智地不淪陷在愛情與性欲裡，逐步圓滿自己的夢想。換做我，我是沒有這分膽量的。我也是生長在只有我一個女孩的家庭，媽媽說我從小就像個小男生，活潑好動得很。婚後我生了兩個男孩，家中唯一的女性就是我，但我從來沒有想生女兒的衝動，總覺得不管男孩女孩，兩個孩子就夠了。

回家後，高高掛起我的粉紅色洋裝，沒想到二十年後還能派上用場。雖然覺得羅莎的作法很匪夷所思，我還是很佩服她。每個人都有自己想做的，能在行有餘力去完成的人，是令人敬佩的。