因為疫情的關係，我每天的運動就是早上在自家門口的路上繞著小區走。以前忙著上班，不大認識鄰人，現在天天迎面相逢，大家都和氣地打招呼問候，過不久便互相自我介紹，就這樣認識了不少朋友。其中有對六十多歲的麥可和南西夫婦，有時候我在前院澆水或修剪枝葉，他們會停下來和我聊天。將近一年來的相處，使我對他們夫婦有了更深一層的認識。

我住的富樂頓城有一個洛杉磯最大的韓國教會，很多韓國人都住在這個城裡。剛開始麥可和南西以為我是韓國人，我告訴他們我是由台灣來的中國 人時，麥可好高興，他說他的祖父也是中國人，早年到越南 去做生意時娶了他的越南祖母，他小時候祖父教他講中文還給他取了中文名字，但是他現在已經不會講中文了，他只知道他中文名字的意思是想念中國。

麥可說，以前他在西貢的老家是賣中藥材的，生意做很大。西貢淪陷以前，街坊鄰居都逃走了，他的父親和祖父捨不得家業，而且說不管怎麼改朝換代，人生病了還是要買藥材治病，所以他們守在店裡。沒想到越共打進西貢後，把他家的房子和店子全部拿走了，他們只得跑到鄉下去投奔親戚。幸好他媽媽把他們家的金條金塊包在小妹的尿布裡面，才沒有被發現。

他們到了鄉下後，就想辦法買偷渡的船位逃離越南。他的爸爸要全家一起偷渡，但是他的祖父說自己年事已高，不願意去怒海冒險，他情願和祖母留在鄉下觀望。於是，十歲的麥可和爸媽及三個弟妹上了偷渡船。他們的運氣不錯，出海不久就被大船救起來，送到泰國的難民收容所，在那裡才過了半年，就等到了美國 一個教會的支持，全家到路易斯安納州定居。

他們到紐奧良以後，他的爸爸和先到的越南船民去捕蝦，媽媽到魚貨市場去打工；他是長子，十幾歲的年紀就知道放學後要回家照顧弟弟妺妹，好讓媽媽打工賺錢。他的爸媽很後悔當年沒有早早離開西貢，現在他們只能以勞力維生，但不能讓下一代的孩子也當漁民；尤其當時紐奧良的美國漁民非常痛恨這些勤勞的越南漁民搶走了他們的生意，當地的白人居民也經常歧視及打壓這些新移民，所以麥可的父親鼓勵孩子們好好讀書，以便將來能在美國當白領階級的知識分子。

果然，麥可和他的弟妹們高中畢業後，都得到奬學金去念大學，畢業後也都在外州找到工作。麥可是長子，因為南加州有最大的小西貢，他說服了他的父母親搬到南加州來，住在越南區，直到終老。

在我工作的社會局，以前還有一個部門是專門服務越南移民（船民）的。他們的家庭因為逃亡而四分五裂，有心情沮喪的，有酗酒用毒品的，有家暴兒虐的，有許多困難需要社會局的幫助。麥可說，他很珍惜他們家雖然是船民，但是一直很幸運，所以他經常捐款給救世軍等慈善機構，幫助有需要的人。他這麼有善心地回饋社會，難怪上天如此照顧他們一家人。