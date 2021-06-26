有句老話說：「年老最怕病來纏」，我一向身體健康，覺得什麼事都有恃無恐，在這疫情 期間，反正要在家裡待著，就壯著膽子去做腳部的矯正開刀手術。誰知做了切骨手術以後，看到血肉模糊的照片及腳上貫穿的釘子，我就知道自己這半年有罪好受了。

尤其一人獨居樓上，沒有親戚朋友照顧，慣於獨立自主的我也不習慣假手他人，所以只請了一個人每天幫我把買來的報紙送上樓來，樓下前門又加裝了用手機遙控的閉路電視電子鎖，如此安排就緒以後，我就開始了在家的閉關休養。

我完全不愁一般人擔心的吃喝營養問題，因為老人中心 的到府送餐服務，會一周兩次將精美餐點送到家中，我再請幫我買報紙的友人送上樓來，如此我就做到了完全自給自足，居家避疫又養病的雙重目標了。

我也謝絕了很多朋友熱心地要送食物來給我補身體，理由是疫情期間我在家中四體不勤，已經增加了十磅，不能再接受任何美食 了，為此得罪了不少朋友。因此之故，那天接到了網上查經班的一位年輕姐妹說要給我送些她親手做的上海點心來，我就欣然接受了。

收到了她的餽贈，真是讓我觸動心弦的食物：一盒她親手做的春捲和包子、一盒我自己都沒捨得買過的糯米糍新鮮荔枝，以及一些小型的八寶粽，但最勾我心扉的，是一盤她現炒熱氣騰騰的上海菜：香干炒肉絲，我不覺熱淚盈眶地舉箸就吃將起來。

這位上海姑娘像我女兒的年紀，在病中我嘗到了親人的關懷，這道菜使我在異國他鄉，詫異於能嘗到如此地道的本幫菜，我珍惜地把這一盒菜分成三份慢慢享用。從來沒想到一份簡單的菜食，對我有如此親情的療癒作用，我感謝上蒼，竟然在我孤單行動不便、心靈脆弱之時，派了這樣一位天使，送了這樣一份勾動我味蕾和親情的美食。它不再是一盤菜，它是上帝賜我的恩寵。