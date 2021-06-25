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台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

深藏心中的往事

陳惠青

很久很久了，都不敢去想他，把他深藏在心底深處。

那是一九八三年的初夏，我在自己開設的事務所上班。一通電話讓我跳了起來，抓了皮包就往外衝，跑了兩三步左轉再跑一、二十步就是埔里公路局車站，我跳上車站前的一部計程車，叫司機以最快速度開往台中醫學院，因為我弟車禍被送到那裡。

當時埔里到台中還要經過草屯，計程車再快也要一個多小時。途中我發抖地向司機說，是我弟妺打電話來，說弟弟發生車禍很嚴重，草屯的醫院拒收，被救護車送往台中醫學院，我心急如焚，還來不及告訴爸爸媽媽和姊妹，就自己衝出來了。我說：「司機大哥您可以再開快一點嗎？我會加點錢給您。」司機答應了，其實他也知道快或特快對我已經感覺不出來了。

在急診室如坐針氈地等了好久好久，把家人都陸續等來了，平弟還沒有被推入手術房，我焦急地來回在醫師護士和急診室之間。後來急救了，但平弟沒被救回來，我們哭成一團，平弟被推去樓下的太平間，我哭喊著我想陪他。那一天好像是做了一場惡夢。

而我第二天也被送進埔里基督教醫院，被院方證明我懷孕了，這是懷老三，孩子的爹幾個月前回台度假，已經回美，正準備退休的老爸逼著我帶小孩到美國和夫婿一家團圓。

全家移居華府之初，天天操心著平弟遺留下來的稚嫩小孩，天天心疼爸媽老年喪子之痛，平弟的離去帶給我們的傷痛久久無法平復。

隔年年初，我生了老三，是個女娃；我們有三個女兒了，可是夫家一直要個男丁。我向爸媽商量，把平弟的小孩讓我們來帶吧，起初爸媽不肯，後來他兩老年歲越大，帶孫太累，加上我們的力促之下終於首肯。

平弟的小兒長得和他一模一樣，每每看到他，就像看到我弟。原本他叫我姑姑，現在叫我媽。他一歲喪父，四歲多我們領養他並帶他來美，插隊蔡家排行老三，原女娃退居老么。

兒子是陳家的，也是蔡家的，下個月要過四十歲生日了，他自願役美國陸軍二十多年，軍階年年高升，育有一子，下個月三歲了。這幾天正要幫他們寄去生日賀卡，突然想起三、四十年前的往事，從來不敢去想的往事，深藏在心底深處的往事。

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