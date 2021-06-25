二○○六年，我的維生交通工具經常罷工，認為是時候換一部汽車了，考慮再三，想買部當時很拉風、類似軍方使用的悍馬車。內人問道何謂悍馬？我從車行找來照片解釋給她聽，她看來一副不以為然的樣子，的確，從資料上看來又高又大還浪費汽油。經多次與內人溝通又溝通，總算點頭同意。

新車到家，內人看後感覺整部車子顯得高頭大馬，似乎很難操控。為了讓她也能駕駛，我找一個周末帶她去一個車輛稀少的路段試車，結果內人覺得座椅寬大舒適，行駛穩重，視野高高在上，可以從一般小轎車的車頂上看出很遠，方向盤很大但容易控制，最後結論是她收下為自用，將舊車給我用。這也是個好主意，至少駕駛這部大車在路上絕對安全，一般小車不敢在這部車的前後左右，隨意耍把戲或亂超車等危險動作。

這部車子英文品牌稱為Hummer，中文稱為「悍馬」或「飆悍的馬」，我們並不會開這部車去飆，而是坐在外型很英猛的車中，可以保護我們，外人不敢隨便欺侮我，才是我的用意。我喜歡旅行，假日有機會跑洛杉磯方圓數百哩各處風景區，有機會帶著小船到湖泊去度假，駕著悍馬，無論在市區或上高山下峽谷，皆平安順利。

時間過得很快，兩老退休多年，很少機會再外出旅行，悍馬車出勤的機會越來越少，上周決定只保留一部車就夠了。以往處理舊車的方法有兩種，第一是登報出售，很麻煩又沒多少錢，而且現在壞人太多，老人家最好不要找這種危險事情去做。第二是送給一個慈善事業，這個方法最容易，他們會到家裡將車子取走，給一個文件說明價值若干，當年報稅時可用來抵稅之用。

這一年來聽到舊車的行情增加很多，市場上買賣舊車的公司生意極好。女兒幫忙在網上找到幾家的資料，寫去說明有這麼一部車要賣，結果反應熱烈，接二連三收到電話或電郵，基本上查明年分、行車哩數、外況及VIN（車子序號）。這個VIN是全國統一編號，只要有這個號碼，任何人都可以上車管局 查出這部車是否有出過事。

一家公司打電話來，稱次日上午有估價師來，當場估價看看我的車是否合適，可以馬上成交。果然第二天準時來了一位年輕人，出示身分證件後，拿著一份公司的制式表格，一項項檢查；從外表四周照相開始，打開引擎蓋發動引擎放在慢速，接通電腦儀器，另用一個車身震動儀，在車身四周測試等等。

就在此時，女兒手機又響，另一家公司想要買，出到一萬一千元。我女兒當下告訴這位年輕人，「有別人出價到一萬一，不知你是否能出這個價錢？」此年輕人馬上電話回公司向上級報告。一分鐘不到，他臉帶笑容說：「你們也不必找其他公司了，我也出一萬一如何？」我與女兒商量一下，也好！不必再麻煩了，就一手交車鑰匙及各種文件，一手交支票 。

相處十五年，有深厚交情的老馬從未有車禍 發生，板金油漆保持良好，就此永別，謝謝這些年忠心耿耿為我們的服務，希望新主人以後能夠善待這匹老馬。