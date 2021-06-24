我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增129例、6死 新北54例最多

走近靈犬

盧威

不知怎麽地，我從小就對狗和貓有距離感，見到狗或貓總有點怕怕的，便會敬而遠之，千方百計迴避。

前年，侄女從猶他州來洛杉磯看望我們，侄女已多年不見，我們滿心歡喜她來團聚。不料，當侄女推門進屋時，一下子把我給愣住了，她手上竟牽著一隻雪白的哈巴狗。要帶狗狗來，事先也不招呼一聲，家裡來了「不速之客」，弄得我心中說不岀的滋味。侄女趁我外岀去買菜時，又讓狗狗在浴室用水龍頭洗了熱水澡，待我回家，她已生米做成熟飯了。

無奈之下，我只得對侄女「約法三章」，讓哈巴狗的生活區域壓縮在車庫內，狗狗不能隨意進出客廳，更不得入房間，至於浴室洗澡則絕對禁止，下不為例。侄女在我家住了一個星期，我也膽戰心驚地一天天熬過來，生怕哈巴狗再入雷池一步。侄女對我如此容不下小狗，無不感到有點說不出的遺憾，背後還指責我近乎「恐狗症」。

疫情來襲一年多，好不容易盼到雨後天晴，生活逐步趨於正常，社區活動也多起來了。在朋友一再邀約下，日前我參加在家不遠的哈仙達崗一個公園舉行的「文明養犬、關愛寵物」活動，真讓我大開眼界，也拉近了我與狗狗的距離。

公園一片碧綠草坪，陽光下更翠綠盎然，人們享受春天美好時光。在兩棵大樹下，二十多位狗主人帶著自己心愛的狗狗聚集在樹蔭下，他們牽著的狗狗，有白色、黃色、金色、混色等品種不一，但每隻狗精神飽滿，活潑可愛，牠們在各自主人牽引下遛達著，相互戲鬧著。而狗主人又都是「清一色」華裔年輕人，他們充當狗爸爸、狗媽媽可認真了，一個個對狗狗像對待自己的小寶貝一樣，愛心滿滿。

一位戴著鴨舌帽、身著黑色T裇衫的狗教官，正在指揮狗狗們坐上自己的塑料板座位，訓練牠們正確的坐姿。而後，大草坪上設置了跳欄、蹺蹺板、搏擊牆、塑料籬笆等道具，讓狗狗表演。

首先上場的是一隻紅褐色馬犬，看上去高大威猛。狗教官一聲令下，馬犬在跳欄前輕鬆跳過，據說牠最高能跳一米多高。一旁狗媽媽沾沾自喜地告訴我：「我的馬犬是警犬的一種，當年美國特種部隊獵殺賓拉登時，派出的警犬正是這種馬犬」。

緊接著，一隻黃色拉布拉多犬上場，牠在蹺蹺板上走獨木橋，較能把握平衡點，也贏得觀眾讚許的目光。牠還表演了在草坪上高空接飛盤，並咬著飛盤送到狗爸爸手裡，在穿越一道道籬笆時，牠輕鬆機智，迅速過關。

壓軸戲是馬犬與狗教官面對面搏擊，馬犬表現得凶猛頑強，勇鬥敢拚，獲得狗教官獎勵。

狗狗表演精采絕倫，給我留下深深印象。與其說是來參加「狗狗派對」，不如說是走近靈犬，與狗狗結緣，見識高質量的養犬生活，藉以紓解疫情中的壓力，重新認識狗狗，關愛狗狗，讓狗狗在人們生活中注入更多快樂。

疫情 美國 猶他州

上一則

筆緣

下一則

一杯咖啡的時間（二）

延伸閱讀

女揭美容沙龍鏡藏暗室 竟直通鬧鬼酒店

女揭美容沙龍鏡藏暗室 竟直通鬧鬼酒店

野生大南瓜 「疫」外好吃

野生大南瓜 「疫」外好吃
3歲童生日要求「獅子王爸死掉」蛋糕 原來有小心機

3歲童生日要求「獅子王爸死掉」蛋糕 原來有小心機
防疫護目鏡、面罩怎清洗？5點要注意

防疫護目鏡、面罩怎清洗？5點要注意

熱門新聞

來自匈牙利的科學家卡塔琳．卡里科（Katalin Karikó）博士，研究mRNA療法四十多年，可說是現今的新冠疫苖之母。（圖片來自維基百科共享資源）

卡里科的救贖（上）

2021-06-14 03:02
新冠病毒徹底改變了人類的生活，昔日遊客如織的羅馬許願池噴泉，空不見人影。攝於2020年3月24日。（路透社）

卡里科的救贖（下）

2021-06-16 03:02
朱全斌承接下外婆、母親留下的「粉蒸豆腐」，讓餐桌更有人情味。(攝影／李政龍)

填補喪妻後的孤獨 朱全斌攜「酒肉朋友」嘗人生百味

2021-06-22 07:00
故宮將北宋著名書法家黃庭堅的作品《致立之承奉》，翻譯成白話文，引起網友議論。（取材自＠國立故宮博物院南部院區」臉書）

故宮白話翻譯黃庭堅草書 網笑：廢文變名品

2021-06-19 00:45
Hanna Chen／圖

沒有父親

2021-06-19 03:02

卡里科的救贖（中）

2021-06-15 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗
牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力
接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」
CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現

CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現
中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追