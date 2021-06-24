不知怎麽地，我從小就對狗和貓有距離感，見到狗或貓總有點怕怕的，便會敬而遠之，千方百計迴避。

前年，侄女從猶他州 來洛杉磯看望我們，侄女已多年不見，我們滿心歡喜她來團聚。不料，當侄女推門進屋時，一下子把我給愣住了，她手上竟牽著一隻雪白的哈巴狗。要帶狗狗來，事先也不招呼一聲，家裡來了「不速之客」，弄得我心中說不岀的滋味。侄女趁我外岀去買菜時，又讓狗狗在浴室用水龍頭洗了熱水澡，待我回家，她已生米做成熟飯了。

無奈之下，我只得對侄女「約法三章」，讓哈巴狗的生活區域壓縮在車庫內，狗狗不能隨意進出客廳，更不得入房間，至於浴室洗澡則絕對禁止，下不為例。侄女在我家住了一個星期，我也膽戰心驚地一天天熬過來，生怕哈巴狗再入雷池一步。侄女對我如此容不下小狗，無不感到有點說不出的遺憾，背後還指責我近乎「恐狗症」。

疫情 來襲一年多，好不容易盼到雨後天晴，生活逐步趨於正常，社區活動也多起來了。在朋友一再邀約下，日前我參加在家不遠的哈仙達崗一個公園舉行的「文明養犬、關愛寵物」活動，真讓我大開眼界，也拉近了我與狗狗的距離。

公園一片碧綠草坪，陽光下更翠綠盎然，人們享受春天美好時光。在兩棵大樹下，二十多位狗主人帶著自己心愛的狗狗聚集在樹蔭下，他們牽著的狗狗，有白色、黃色、金色、混色等品種不一，但每隻狗精神飽滿，活潑可愛，牠們在各自主人牽引下遛達著，相互戲鬧著。而狗主人又都是「清一色」華裔年輕人，他們充當狗爸爸、狗媽媽可認真了，一個個對狗狗像對待自己的小寶貝一樣，愛心滿滿。

一位戴著鴨舌帽、身著黑色T裇衫的狗教官，正在指揮狗狗們坐上自己的塑料板座位，訓練牠們正確的坐姿。而後，大草坪上設置了跳欄、蹺蹺板、搏擊牆、塑料籬笆等道具，讓狗狗表演。

首先上場的是一隻紅褐色馬犬，看上去高大威猛。狗教官一聲令下，馬犬在跳欄前輕鬆跳過，據說牠最高能跳一米多高。一旁狗媽媽沾沾自喜地告訴我：「我的馬犬是警犬的一種，當年美國 特種部隊獵殺賓拉登時，派出的警犬正是這種馬犬」。

緊接著，一隻黃色拉布拉多犬上場，牠在蹺蹺板上走獨木橋，較能把握平衡點，也贏得觀眾讚許的目光。牠還表演了在草坪上高空接飛盤，並咬著飛盤送到狗爸爸手裡，在穿越一道道籬笆時，牠輕鬆機智，迅速過關。

壓軸戲是馬犬與狗教官面對面搏擊，馬犬表現得凶猛頑強，勇鬥敢拚，獲得狗教官獎勵。

狗狗表演精采絕倫，給我留下深深印象。與其說是來參加「狗狗派對」，不如說是走近靈犬，與狗狗結緣，見識高質量的養犬生活，藉以紓解疫情中的壓力，重新認識狗狗，關愛狗狗，讓狗狗在人們生活中注入更多快樂。