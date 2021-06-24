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考駕照

邵慧

論初心，並非想移民，只是孩子們來美國求學畢業，又被聘於公司工作，守在老家的兩老實在諸般滋味。尤其是除夕夜，家家都除舊布新圍爐，我倆雖早早上床，仍輾轉於近鄰的圍爐談笑，以及遠方時不時的竹炮聲……。長年於往啊！於是跨海尋親。

既定居於此，讀英文、學開車是首件大事。再回想十年前請教練學開車，在那半年多，每周學三次，每次四十五分鐘。每次教練覺得可以了，就載我去考試，考試前還在會考的路徑上熟悉路況多跑兩圈，可就是一上了主考官的車，莫名其妙會出錯。有一次女兒陪，她才剛走回路邊，我就又不及格被考官放下車，原因是我忘了先扣上安全帶。

即便不考上高速，也還考了四次沒過。教練就帶我到一個偏遠的小市鎮考，當然他也先做了功課，得知路考的路徑，帶我重複練習，如此才算心想事成。按當時的計價，我足足用掉預算中的冰箱錢。

今年三月，我以五百元賣掉了我的小黑車。當初只不過跟鄰居嘀咕了下，說這洛杉磯的車比聖荷西的多又快，一開車就緊張，甚至只把車開出公寓大門，看左看右地上五線道的大馬路，每次都心跳加速，或許該趁著沒出事乾脆不開車。但說是說，並沒真心不要我的車，她卻跟她親戚說了，君子一言駟馬難追。

我的停車位從此空出來了。想起我這個鐵包肉的醜傢伙，可幫我擋了三次災。我跟人相撞他四腳朝天，卻留個空隙讓我由窗口爬出來。每次都以為我完了，甚至有一回翻車的當下，心裡冒出：原來車禍意外死亡就是這般，結果只保險費調高些。

幾經波折，小黑車坑坑疤疤到處瘀青，我欣賞內在美，無何不妥。不過認真地想了又想，我這一輩子除了對上帝總說「對不起」，再來就是小黑車了。光是倒車出去、車進停車位，就數不清次數地撞上車棚柱子和石階；更不上道的是，跑幾條街了才發現忘記放下變速桿。

如今不開車，買菜、上教堂、幹什麼事都走路。我每走一個地方，不由自主就想起開車時，如何先進轉彎線等綠箭頭，到了廣場我又會怎麼停車，就像是老伴，生活有一定的模式與節奏；更像是前男友，舊地重遊無端的思緒泛出了他。自然也會打量來往停靠的黑車，彷彿離異的妻子仍注意前夫的行蹤。

也由於走路，我發現購物廣場設計的停車位和人行道很人性化。在等紅綠燈時，發現即使右轉的車總也讓我先走，即使未過完馬路，車也排排站地等我的腳踏上對面的台階，真就是考駕照測驗題上說的行人優先，不必像在台灣和大陸那樣慌慌張張。更別提我早上六點出門去教堂，空氣清新，迎面的是多彩變幻的雲霞，以及身旁帶著露珠的花壇植物。美好的一天於焉開始。

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