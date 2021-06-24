這「酸」麵包一詞，是由英文sourdough直接翻譯過來的。其實酸麵包不一定酸，唯一的條件就是得用天然酵母按古法手工發酵來製作，自古這也是唯一做麵包的方法。

十九世紀末工業革命和人工酵母菌的發明，打翻了手工做麵包的傳統，機器一條龍設備加上速發酵母，帶來了大量廉價的「工業麵包」，古法手工做麵包也因此式微。「工業麵包」用的是去胚去麩的白麵粉、人工酵母菌，高速攪拌代替自然發酵，由麵粉到成品四小時內敲定。製作時又混入多種「添加劑」，讓麵包變得白香鬆軟，勻稱挺拔，站得穩，撐得久，能在超市架上親切地向您招手兩個禮拜。「工業麵包」吃到的全是卡路里和化學物質，營養遠不如古法的酸麵包。

退休 後，自炊是養生重點之一，做麵包也得自己來。做酸麵包的材料就只有四樣：有機石磨全穀麵粉、過濾水、無碘鹽和酵母麵頭。但得花時間，快不得，從頭到尾大概要兩天。還好整個過程自己幹活的時候少，酵母菌磨洋工時候多。烤出來的麵包色香味俱全，每次麵包出爐，香味溢滿廚房，看到漂亮的「膨脹開花」，也是特別開心。

當然六年前初學時也是失敗連連。由網路買的名牌酵母粉，放在麵水裡一個禮拜不見動靜，結果還是自己慢慢摸索，由空氣中培養出酵母菌，這酵母麵頭生生不息，就一直用到現在。初學時和麵也是「麵手盆」三不光，麵團黏得到處都是。後來找到了竅門，把麵粉和水在盆裡稍為混合後，別急著和，蓋上塑膠浴帽，靜放一個半小時，再和就很容易了。

有時候酵母菌勁道不足，烤出的麵包硬得像鋼盔，有時候時間沒抓準，麵發過頭，烤出的麵包就沒勁地攤在那兒。學習過程中也去上過幾次課，實地瞧瞧麵包師傅們怎麼做。其實各家做法都是大同小異，最重要的是好麵粉和勤作，熟能生巧，失敗幾次就上路了。

做麵包的麵粉、水、鹽，比例非常重要，得用秤來量，以求精確，時間溫度也直接影響酵母運作。各家廠牌各類麵粉的吸水力和麵筋含量皆不同，也得試做幾回才能抓著最佳比例。年紀大了，避免傷到胳膊手肘，也買了個廚師機來幫忙揉麵。前幾年聖誕節 ，我老大知道爸媽正在學習做酸麵包，送了一個磨穀機給我們當聖誕禮物。這下我們做的酸麵包就更上一層樓，可以買各類的有機麥穀回來，現磨現做，更是新鮮美味。

名牙醫魏斯頓‧普萊斯的經典著作裡也提到一個白老鼠實驗：餵全麥現磨麵粉的老鼠成長正常，和諧親善，三個月後，正常生育；但是餵坊間賣的白麵粉的老鼠，發育不全，毛髮脫落，面目猙獰，敵意強烈，也不能生育。所以我們自己動手做麵包，用有機全榖麥子，連胚帶麩一齊磨成麵粉，這樣做出的麵包，維生素和礦物質齊全，遠勝「工業麵包」。我每次去看我小孫女，會帶個自己烤的麵包過去，希望她們吃出健康來。