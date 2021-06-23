圖/曾華容

有次到聖地牙哥 探望朋友，看到他們後院的花架及窗下放置好多小巧可愛的仙人掌，驚嘆原來也可以種得這麼美，好生羨慕！既不需要太多的水，外出旅遊也不必掛心，正是懶人如我最想要的植物。於是我也開始買仙人掌來種，就這樣慢慢地種出興趣來。

一直以為所有的植物都要種在土壤裡落地生根，還要澆水才會活；殊不知也有些植物沒有土壤養在水裡，依然可以活得翠綠又健康。兩年前才知道，仙人掌及其他的植物也可以用水養法，種在玻璃盆內、塑膠瓶或特別的容器裡，簡單又清爽，大受歡迎。自己開始就地取材，把家裡種的仙人掌及文竹、萬年青、吊蘭等植物試著用水養。其中最常見又最好養的是吊蘭及一些肉質植物，我把它們種在塑膠水養容器、用完的漂亮化妝瓶或舊漆皿、小玻璃杯、富創意的正方形瓷器、雅緻的小茶壺，加上清水。看著這些造型優雅各式多樣的容器，真是賞心悅目。

水養植物分兩類：一類是水生植物，浮萍、睡蓮、竹節草、水草等；另一類是是生長在土壤中，但也可以用水來養的蔬菜或花卉，如富貴竹、吊蘭、常春藤 、水仙、風信子、肉質植物、蕃薯葉、空心菜等。浮萍、睡蓮等，因來源不易取得，又得需要較大的空間及設備，加上美國 人家家戶戶都有庭院，不缺花草，較少人養這些植物，無法蔚成風氣。但我獨喜愛養些小植物擺在書桌上，累了可以養眼，調劑心情。

水養植物放入容器前，先把從土壤中移出的植物清洗乾淨，再放入容器內。切忌把根泡入水中太深，稍微蓋過根部就可以，根才不易爛。每星期要換水，水濁易生苔，也不美觀。水養植物的好處是方法簡單，只要不忘換水或添加水培專用營養液，一樣可存活，長得一樣翠綠。它不需鬆土、除草、換盆、施肥，可省下許多麻煩事，正是懶人或住在公寓裡的人及工作繁忙者的一大福音。

如果你喜歡花花草草，又沒空地種花時，種幾瓶水養植物擺在家裡、辦公桌、窗台、餐桌或陽台處觀賞，不僅能淨化環境又富綠意，為生活中增添點情趣，還能撫慰都市人勞碌的心靈。炎炎夏日或心煩氣悶時，看著清澈潔淨的水及生意盎然的綠葉，既可消暑，心中又能帶來涼意。水養植物不占空間，只花點小錢，就能使自已心情愉快。蒔花種草的樂趣不僅能怡情，也能修心養性。