去年初訪女兒住的S城時，正值三月底杜鵑花爛漫綻放的季節，尤其是城郊數十棟公寓林立崎嶇蜿蜒的小道旁。目所能及的杜鵑花叢，紛紛以它最亮麗的紅、粉、橘紅、紫、白色彩，在和風舒暢藍天白雲下點綴著春天。然而世事總是不按牌理出牌，當你最不想看到什麼人和物的時候，它總是不經意地突現在你眼前，令你措手不及，心情難以調適。杜鵑花對我即是如此。

「杜鵑花」是首令全中國 人刻骨銘心、耳熟能詳的抗戰歌曲，也是我由小唱到大的喜愛歌謠；杜鵑花盛開山坡的美景我也曾驚艷地欣賞過，但是卻沒料到有朝一日，我卻怕聽見有人在我面前提起它，更遑論看到它一簇簇盛開的花朵。

一切的改變，源於兩年前外子染病以後。

外子皮膚屬乾燥體質，不知為何胸背長出一片片既癢且痛的小顆粒，看了不少醫生仍不見好轉，服了不少類固醇藥，免疫力 不斷下降，身上紅腫難消，見他咬緊牙關忍著日以繼夜的癢痛，我只能暗自流淚。有一天為他在身上抹完椰子油後，我鼓勵他說，他在前線作戰，我們家人做他的後盾，在後方全力支持他，他心懷感激地看著我欣然頷首。

由於類固醇的副作用，外子病體逐漸惡化。有一天家人聚齊在醫院床邊陪伴他，當時他已經無法言語呈現半昏迷狀態，長女打破眾人沉默的悲情，突發奇想建議我為外子唱「杜鵑花」這首歌，我萬分詫異，在此時此刻誰會有心情唱歌和聽歌呢？這個提議實在荒謬！

她明白我的不悅，緩緩說道，小時候她們姊妹隨父親駕車到鄰鎮訪友，在天色已暗的回程路上，父親為了解除她們姊妹途中的寂寥疲累，一反從不唱歌的常態，為她們唱起杜鵑花這首歌來，所以她能確定她父親喜歡這首歌。

我在眾人企盼的眼神下，勉為其難含悲忍淚，帶著哽咽的聲音輕唱完成使命。外子雖無法言語，但從他呼吸較前急促之下，可以斷定他必定感受到了家人的心意，情緒略起波動。

外子不但具有獨特溫潤磁性的嗓音，而且中氣十足。在美加長大的外子，年輕求學期間，為了不增加父母負擔，自食其力完成最高學業，接著就忙於研究工作，暇時才偶爾會哼哼幾句西洋歌曲，不曾聽他真正唱完一首曲子。婚後，常有機會受邀參加卡拉OK飯局，在眾多準歌星環繞下，他永遠是最佳聽眾，安閒適意地靜坐欣賞，所以我從來不知道他會唱中文歌。

外子往生後，二女兒因想念父親，常哼唱杜鵑花這首歌，她那兩歲愛唱歌的兒子因此學會，也特別喜歡唱給大家聽。我內心十分矛盾，他們藉歌思念外子是好事，但是我才撫平的傷痛卻一再地被揭起，過去生活中的歷歷往事，以及外子病榻上所受的折磨，皆為此時時湧現眼前，打擊我脆弱的心靈。

他終究沒能在前線戰勝病魔，我也無法獻上杜鵑花給英雄致敬。人生偶合之事何其多，當初鼓舞他奮戰前缐時，心中毫無此花的意象，我如此刻意避開它，想想杜鵑花也實在無辜何罪之有！這些點點滴滴憾事縈繞腦際，令我不知又將度過多少個不眠之夜。

今年春季杜鵑花再度開遍城鄉的大街小巷，我深知無法逃避只有選擇面對，心中常有個聲音鼓勵著我，我非獨自一人走完人生之路，有外子睿智善良的典型在眼前帶領著我，他雖非完人，但做為我的老師卻綽綽有餘。當摯友玲欣來函關懷我，並分享居家附近的春色時，我也勇敢寄上我所拍攝杜鵑花綻放的盛況，藉此告知老友，我已決定走出思想上的困境，正面迎向未來。