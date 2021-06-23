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借讀

潘健生

新搬到矽谷聖他克拉拉，照例抓緊熟悉周邊的環境：超市、百貨公司、中餐館，當然還有公園、博物館、運動場、圖書館。這天逛中央公園，發現了一座圖書館，面積還不小，便走了進去。

兩層的圖書館寬敞、明亮，布局合理，還有豐富藏書，面積七千多平方米，書架擺放專業整齊。為滿足不同讀者甚至研究者的需要，館中恰當地放置了有電腦的書桌、凳子及一般椅子、沙發椅。館內很安靜，在門口旁還有靜靜供應咖啡麵包簡餐等的咖啡店，如果願意，你可以在這裡待上一整天，甚至可以長期在這裡讀書做研究。

已經很久沒有進圖書館了，倒不是拒絕圖書，而是幾十年習慣了買書、讀書、藏書。但作為每年有一半時間在美生活的「空中飛人」，我藏在廣州的書畢竟不能隨身帶來很多。

令我高興的是，在圖書館二樓，就有一個專門放置中文圖書的區域，來自大陸港台的中文書還不少。掃了一眼，即找到幾本我一直想買但在大陸找不到的港台版圖書。

這是一間公辦公益性的圖書館，藏書海量，除了色情暴力等不上架，所有圖書不會經過審查；還提供舒適的閱讀環境免費借閱。這種模式顯然是將圖書這一社會資源充分運用，達到效用最大化，而我則是發現了一個不錯的去處，閒時可以到此讀書甚至寫作，還可借閱。

找到幾本心儀的一直找不到的圖書，決定借回家讀。原來借書的方便也出乎我意料：用女兒註冊的帳號，把找好的書放進櫃員機掃描一下，不用經過圖書管理員，幾秒即可完成借閱手續將書拿走。

突然冒出一個有點不安的念頭：如果人人都借閱，誰還買書呢？長此下去，圖書出版行業怎麼可以維持下去？書店會不會執笠？

其實讀書人梁文道就曾經在一次節目訪談中說過類似的擔憂，他說雖然網購圖書可享受更大的優惠且十分便利，他還是願意去實體書店購書，目的是以微薄之力，為書店這個人類精神的驛站不要過早離開我們，做一點可能無濟於事的貢獻。

於我，書還是要買的。因具體處境不同，在美期間我還是要改變原來僅靠買書來讀的習慣，開啟「借書閱讀模式」。

圖書館 書店 咖啡

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