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台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

家有維修工

雅卿

年初時，用了十六年的烘衣機罷工，烘了半天，衣服仍濕冷不乾。老伴費了九牛二虎之力，拆解烘衣機，參考網路說明，做各種測試，最後找出是內部溫度調節器的感應片出問題。

它是一個受熱膨脹係數不同的雙金屬感應片，用來控制溫度。兩片薄薄金屬貼在一起，超過某個溫度時會自動彈開，把電路切斷，待溫度降到某個低點時，又會貼回，再次接通電路。此次因為金屬片變形，無法貼回再接通電路來產生熱氣，因而無法烘乾衣服。依照網路上的方法，老伴把感應片往地上平摔幾次，金屬薄片貼回去，電路又接通了，恢復了烘衣機的功能。  

修好的烘衣機正常工作了四個多月，之後的一天竟然無法啟動，滾筒不轉。打開門，裡面的燈是亮的，應該不是電源的問題。老伴又開始傷腦筋，拆掉門，拿掉頂蓋，裸露出圓圓的大滾筒；再把定時器、鳴叫器、啟動按鈕一件件拆解，還網購零件，換新測試，兩周過去了仍不得要領。我看他辛苦，就說買個新的吧！他說還不到放棄時刻，拿出孜孜矻矻的研究精神，繼續與一堆零件苦苦纏鬥。

烘衣機尚未修好，廚房水槽的水龍頭突然鬆動，只好又向老伴呼救。老伴看了看，躺在地上，仰頭鑽進水槽下的小空間，用扳手轉鬆幾個螺絲，起來拉出水龍頭，發現固定板底下的螺絲已腐蝕，決定換一組新的水龍頭。

量好尺寸，到Home Depot買新水龍頭，服務員說可能需要連接軟管，老伴認為我們的連接軟管還好好的，因此沒買。又拆又裝，結果舊軟管略粗，配不上新水龍頭，老伴只好帶著舊軟管去比對，再買回兩支新軟管，以便連接冷熱水管。

前後兩天，終於把新水龍頭換好，把底座牢牢固定，讓我又可以在廚房肆意揮灑。有了成就，老伴暫時放下對烘衣機的糾結，想要暫時抒一口氣。

他剛坐穩，我又瞄到樓上浴室的馬桶有微微的水波，輕輕跟他說：「你的工作好像還沒完唷！」他說：「你也發現啦？」他說他看到了，那很簡單，只要換一下水箱裡的止水皮就好了。

買來新的止水皮，換過之後不理想，仍有漏水現象，只好再回去換購整組新的沖水器，安裝之後才解決了問題。

為了嘉獎他，晚餐時特地準備了美酒佳餚，舉杯慶祝。

第二天，他神祕地說：「今天晚餐又要佳餚加美酒啦！」我說：「何事？」他拉著我到地下室看烘衣機，要我按一下啟動鈕，大滾筒竟然在我面前轉動起來，我簡直不敢相信！

他說一開始他認定不是門的開關問題，就把所有其他的機關都做了測試，一切都沒壞，最後才試門框左上方一個翹起的小金屬片，它是自動切電裝置。也就是說，在烘乾運作中，如果打開烘衣機的門，它就會自動切電而停止運作。這次的故障就是這個金屬片壞了，他換了一個新的，機器立刻又生龍活虎起來。

踏破鐵鞋，費盡功夫，總算挑戰成功。雖然累，但省下了不少維修費。家有維修工，疫情下，別有一番生活趣味。

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