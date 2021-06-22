衣服上的扣子掉了，我找出針線包，打開，看見去年從台南家裡媽媽遺物中拿回來的針線和排扣，不禁懷疑媽媽最後一次使用針線包是什麼時候？

媽媽晚年視力退化得厲害，連每晚必看的佛經節目，也因為看不清遙控器而不再打開電視；姊姊周末來看她，給她打開平板電腦跟我連線，她看不清另一端的我，聽力也不好，聊幾句慣常的叮嚀就草草結束。我和媽媽的對話越來越少，她失智 越來越嚴重，能夠聊的簡單話語裡，早就沒有我這個小女兒的參與。如果失智的人只剩下過去深層的記憶，媽媽僅存的記憶存檔，可還有我這小女兒的片段？

轉眼媽媽過世就快一年了，我一直惦念著，顯然我又要在給媽媽的對年祭拜中缺席。回顧自己的一生，從高中時代開始，身為家中最小的妹妹，對家裡的事就經常是被告知的狀態。爸爸在我大三即將結束的六月初突然過世，家裡怕影響我的期末考試，直到學期結束了才讓學校通知我回家。

後來我出國讀書，結婚生子定居美國 ，每年回國一趟，短暫停留一星期，然後就是另一個明年再見。媽媽的生日在農曆五月，我只有兩次回國時有親自參與，其他時間只能電話請安，送蒼白的祝福。

去年媽媽突然離世，我趕回去，卻因為疫情 管控，也只能在隔離旅館參加線上的告別式，而失去看媽媽最後一面的機會。如今媽媽離開我們一周年，在這重要的對年祭拜，我只能在異鄉遙祭媽媽，仍然在家族兄姊中缺席。媽媽真的還會記得有我這個小女兒嗎？

我紀念媽媽而寫的「阿金的一生」，三萬字的描述，卻發現後半段有無數的空白。在高中以後，大學四年，然後定居美國三十年，我能夠寫下的只有回去時短暫的點滴，然後就是從大姊大哥口中談論到的家事二三事。媽媽晚年的寂寞心酸，我無法幫上一二，只有心疼地看著老媽媽一年一年老去，直到失智住進療養院。我還沒來得及回去看她，就永遠失去再見她老人家的機會。

我的衣服扣子縫好了。記得媽媽年輕時手很靈巧，經常幫外婆和家裡五個孩子做衣服，還記得自己三歲時的照片，那是去溪頭旅遊，媽媽特別幫我做的橘色漂亮衣裙。媽媽的針線包應該跟了她一輩子了吧？簡單的盒子，老式的大剪刀，不同顏色的線軸，還有生鏽的針，一排貼身襯衣的老式排扣，媽媽一直留在紙盒裡，可是擔心以後買不到同款式的扣子？媽媽的眼睛何時再也無法穿針的呢？

我做媽媽的女兒，五十幾歲的人生，算起長相左右的歲月卻不到一半。我孝敬媽媽的時間真的太少，似乎坐實「不孝女」的稱號，連子欲養而親不在的喟嘆都無顏說出口。

對年，我對媽媽的思念不曾一天消減，三萬字的空白片段，我還在過去的日記找尋和媽媽有關的隻字片語。

我燃起一炷香，看著裊裊升起的青煙，我想寄語青煙告訴媽媽：希望您在天上過著無憂無慮的生活，您的記憶存檔裡如果沒有我，我這裡還有您的備份，我會永遠記得您，想念您。