潔妹和妹夫去健行，傳了一張相片至我們姊妹六人的共同群組，相片中的潔妹胸前掛綁著一個袋子，裡面是她的毛小孩。美妺回應，為什麼這麼辛苦地抱著牠？潔妹說，牠已經十七歲了，體力不支，因此走走抱抱。潔妹待牠猶如家人，至親至愛。

看到這張溫馨的照片，我突然想起很多年前，在我家客廳發生的一件毛小孩的小插曲。

我家大門是半透明的玻璃門，門外台階寬闊，由屋內往外觀，街景路況清晰了然。那天我發現一隻狗躺臥在台階上，我好奇地打開門縫瞧瞧。說時遲那時快，牠猛然站起，直往門縫內鑽，牠又高又大，嚇得我倒退三步，牠老兄蹭勢直奔客廳，大剌剌地立馬俯臥在地毯上，我慌亂地直呼老公。

牠是隻大型犬，高大嚇人，但也可以從牠的神態看出牠是隻老狗。老公左催又趕，牠硬是紋風不動。

最後我決定打電話給警察 局，警察說村裡的狗，脖子上都會有一掛牌，上面有編號，告訴警方號碼，他們即可查到狗主人的聯絡資料。老公輕輕地靠近牠，牠算是冷靜乖巧不動，我們順利地抄下編號、報告警察。

很快地，有一位中年白人男子前來按門鈴，當他看到他的毛孩子正舒服地躺在我家客廳中央，他幽幽地嘆口氣笑了。當然他立馬地向我們感謝，並解釋說道，他養這隻狗很多年了，感情猶如家人；昨晚因為一件小事責罵了牠，沒想到牠竟然生氣離家出走，他們一家人找了一夜。

中年男子走近牠，蹲跪著對牠道歉，表示一切都是他的錯，錯怪又責罵了牠，希望牠能夠原諒他並且一起回家。我在一旁像看戲一樣，覺得有些好笑。只見毛小孩很有個性地把頭一扭，閉上眼睛不理不睬，我幾乎快笑出聲來。兩人猶如鬧彆扭的一對小情侶，哄了又哄，毛小孩終於站了起來，但仍然倔強地不走，中年男子對著我們靦腆一笑，只好抱起他的毛小孩，再次向我們道歉，雙雙離去。

人云，狗是人類最好的朋友，我想是「愛」互相輝映，互相親愛。