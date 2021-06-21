涼皮是中國 西北地區普通的街頭小食，在美國 卻難得有機會吃到。紐約有一家賣西安小吃的特色餐館，以前在中國城偏隅處開了一家分店，食客多為年輕美國人，背著包、站在短短的吧台前埋頭吃扯麵、羊肉泡饃或涼皮。因太受美國人歡迎，後來分店開到曼哈頓 鬧區，與奢侈品專賣店為鄰。

我不想專為吃一碗涼皮去一趟曼哈頓，只能自己在家試著做。涼皮的製作不僅麻煩而且費時間，先要和麵揉出一個麵糰，再把麵糰在水裡搓洗，水洗涼皮的名字就是這麼來的。等麵糰裡的澱粉全部溶解到水裡，只剩下一小團麵筋時，做涼皮才算完成了第一步。

澱粉水經過一夜澄清，分出上下兩層，將表層清水倒掉，剩下的麵漿在鍋裡一張張蒸出涼皮。然而，要是清水不小心倒多了或倒少了，剩下的麵漿太稠或太稀，蒸出的涼皮不是太薄易破，就是僵硬太厚。陝西人憑經驗就知道該倒出多少清水，我等外行人只能借助密度計來測試稀稠。

蒸製涼皮需要特製的金屬鑼鑼，如果沒有，只能用美國人烤蛋糕、餡餅的烤盤代替。刷一層油倒上麵漿，兩張烤盤輪流蒸。若烤盤不夠光滑，涼皮難以揭下，保不准會七穿八爛成了一堆麵泥，所以最好是每蒸一次就清洗一遍。

就算涼皮蒸得不厚不薄、吹彈不破，離成功尚有一半距離。油辣子是陝西麵食之魂，要用菜籽油把蔥薑、大料、桂皮、白蔻等多種香料熬香，才下入辣椒粉，最後點一些醋提味，這只是調料的一部分。接下來大蒜舂成泥，加香油拌勻，加水製成蒜水；油炒蔥薑，加醋放糖製成醋汁；再水煮花椒、大料和草果製成香料水。全部調料做完，已累得精疲力竭。

想不到吧，做涼皮比包餃子還麻煩。做涼皮的原材料是並不昂貴的麵粉，但沒有一根肉絲的涼皮，價格卻比蔥油雞、烤鴨、叉燒三拼的盒飯還貴，貴就貴在所耗勞動時間上。

涼皮最好是即吃即做，放久了味道、口感都欠佳。算了吧，不如用河粉代替。

河粉是廣東小吃，與涼皮的風味、口感近似，也是一屜一屜蒸出來的，區別在於一個是米漿蒸的，一個是麵漿蒸的。廣東經濟發達，講究效率，一次能蒸多張河粉的河粉機，比起一次只能蒸一張的涼皮鑼鑼，實在是革命性的進步。河粉不僅在中國城隨處可見，很多中國超市、蔬菜店都有出售，為何不把河粉按照涼皮的方式料理一番？

於是買來新鮮河粉，切成一指寬，配上黃瓜絲。至於佐料嘛，偷懶就偷懶到底，蒜剁成末，加入半杯涼開水泡成蒜水；「川霸王」牌涼拌調料、「老乾媽」牌辣椒油、家裡現成的花椒油，一樣來一勺，再把醬、醋、鹽、糖、香油一股腦放進去，攪拌均勻，調成一碗萬能佐料汁。澆在河粉、黃瓜絲上，再淋上一點芝麻醬，看紅油汁在河粉上閃亮的造型，心中竊喜，一碗仿真陝西涼皮做好了。

好吃是好吃，卻不像陝西涼皮。哎喲！我是照著四川老家麻辣涼麵的味道，做了一碗麻辣河粉啊！