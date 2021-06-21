我愛烹飪，不知是天生的喜好，還是後天環境所致。

自幼喪母，我比同齡玩伴多一份煮飯燒菜的家務，學會用煤球爐煮飯菜時，我上小學四年級。同學的父親在美軍顧問單位做大師傅，給我看了本美食 畫冊，圖中的佳餚我不知其味，也看不懂英文食譜 ，但愛極了色彩誘人的美食，於是花了積攢多日的零用錢買下那本畫冊；依樣畫葫蘆，在紅燒吳郭魚身上放些切片的紅番茄，我看得歡喜，家人卻吃不出所以然。但自那時起我愛上烹飪。

缺少創意時，鄰居媽媽們的拿手菜就是我的學習對象。最先愛上王媽媽做的麻醬涼麵，問不出食材分量，靠著舌尖傳到大腦的記憶，助我調出同樣的滋味，那份摸索後領悟的喜悅，如今仍深藏我心底。

那年代沒冰箱，大家日子過得簡單，吃完中餐後，晚間就吃些剩餘菜飯，因此產生晚餐前賣熟食的行業。我們村裡每到黃昏，有位推車來賣滷菜的大娘，叫賣聲引來各家老小。我站在一旁發現大娘有門絕技，她「切」滷蛋時用線不用刀，只見她咬著綿線頭，右手將線拉直，將托在左手掌上的滷蛋用線畫上幾下就完成「切」滷蛋，如此「切」出的滷蛋平整，且蛋黃與蛋白不易分離。自那時起我學習烹飪，除練刀法外也苦練「線功」。

北上念大學，除勤學苦讀外，我的最大嗜好仍是尋找美食，但我還會向熟識的老闆請教作法。一位隨和的四川師傅曾親自對我說明「魚香」調料的訣竅，他也是我做四川菜的啟蒙師。

大學時代的好同學，曾約我周末和她一起學做菜，我們根據一本說明清晰的食譜認真學習，因此奠定我由食譜學烹飪的基礎。婚後為家人的三餐，我的烹飪興致更高。

印象較深刻的是，一位同事教我以豬絞肉、鮮蝦及汆燙後的菠菜為餡，包出色香味俱佳的水餃；又在餐廳吃過「苦瓜炒牛肉」後，憑著味蕾的記憶炒出同樣可口佳餚，更無師自通創出「子薑牛肉」。

同時，我又從另一本食譜中學會做「西湖醋魚」，將處理好的魚對半切開，只有背部相連的整條魚，放入加入料酒老薑的熱開水鍋中，熄火悶上十五分鐘，將魚裝盤淋上調料後，魚肉滑嫩可口。那是我當年學得最有成就感的一道菜，可惜來美後買不到小號草魚，這道菜已塵封三十年。

不久我又愛上做滷菜，鄰家保母教我將滷好的牛腱放入冰箱次日再切，果然切出超薄又不散的肉片，嚼起來特別有勁。又經多次嘗試，我找出最好吃的蒸肉粉沾在醃好的排骨上，用電鍋蒸三次就能做出美味的粉蒸排骨；來美後仍能買到這種蒸肉粉，至今還常吃這道菜。

如今年歲漸長，飲食素淡，學著將新鮮蔬菜燒得色香味俱全是我最大的樂趣，回首大半生為品嘗美食而做的學習，我很是歡喜。