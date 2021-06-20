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未理非裔男子搭話 紐約華女布魯克林被糾纏辱罵

原來世界如此美好

陳雪麗

幾個星期前，一名黑人女性在紐約的街頭閒逛，突然抓起一個東西，追上一位台灣女孩，莫名地攻擊她，嘴裡咒罵著。這次事件再次引起了種族問題的熱烈討論。實際上，我所在的洛城，居住的社區從未發生過種族衝突，也從未見過類似的情況。我和我的鄰居們除了外貌膚色不同外，沒有什麽特別的差異。

一天下午，我在公車總站等車，候車大廳人來人往。突然聽到一聲巨吼，後面一陣急促的跑步聲，我轉頭一看，只見一個墨西哥裔美國男子疾步向前衝，跑到半路，慌亂中把一個舊背包丟落在地上，水瓶和水果從背包掉出來。他的後面跟著一位女士，是他的同伴，在後面叫著他，並停下來整理那個背包，而那個男子則飛快地衝向電扶梯。發生什麼事了？很多人不禁停下來觀望。

我順著那個壯漢奔跑的方向望去，不遠處有一個正在急速上行的電扶梯。這時候我驚訝地看到，一個瘦小的華人老太太在電扶梯上翻滾著，驚險萬分，我頓時呆住了，不知所措。她大概是在上電扶梯的時候跌倒了，此時電扶梯快速上行，她想站起來卻沒有辦法，掙扎著，不斷地被電扶梯甩著，她頭朝下掉在電扶梯，雙手無助地抓空著。

那個壯漢急忙奔上去，想要把她扶起來，無奈電扶梯上行太快了，沒辦法扶起來，於是他用強壯的身體擋著，以免她往下掉。

所有人看到這一幕，驚呆了。不少人圍在電扶梯下面不肯離去，默默地關注著那位老太太的狀況。只見電扶梯到了二樓，那個壯漢和他的女友把老太太扶出來，關切地詢問著。

當我看到這一幕時，感動得眼眶濕潤了。

我們常常抱怨這個世界太亂，人性太複雜，也常常覺得人生毫無意義，社會太黑暗。尤其是在美國，種族的撕裂時不時地在各地上演；經濟的衰退，病毒的肆虐，導致一些人精神壓抑。

當我們處於一個種族衝突的社會，人性的光輝就這樣瞬間顯露出來，霎那間，我們發現原來這個世界是美好的。

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