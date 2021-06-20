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欄杆拍遍

秋琴

父親躺在長椅上，努力撐起上身，用盡全身的力量叮嚀著 :「護照、機票、手提行李都帶上了嗎？」癌細胞擴散了，痛楚分分秒秒地增加力度，卻依然剪不斷他那牽掛的心思。我忍著淚水，將手中的證件拿到他面前，一一核實。只見他長吁了一口氣，「這回不能去送你了，一路順風！」

彷彿是重返崗位的刑警，在轄區中作最後的審視，周身的痛楚阻止不了他執行任務的決心。儘管氣如游絲，目光卻是堅定地環顧。多年來，生活在他立下的規矩中幾乎舉步維艱；如今，當他努力舉起瘦骨如柴的手時，我卻深深懷念起那些被捧在手掌心，侷限了行動的歲月。

我曾在那雙手中沉沉睡去，也曾依賴著它危顛顛地站穩了腳步；它們曾在冬夜為我添暖，也曾在夏天送來冰沁。迫不及待地將成績單、作文、繪畫等交到那雙手上，贏取一聲喝采或安慰，卻更享受那雙手中溫暖的氣息。父親是位刑警，卻在職場中走出一條仄徑，將誤入歧途的年輕人引導回正道，忙碌奔波之際，和家人聚少離多，但他總是能在那短短的聚會中，及時地傳遞那份濃厚的父愛。

不知道那厚實的手掌如何讓時光溜走？不知道那無聲無息的歲月如何穿過銅牆鐵壁？當我逐漸能夠自在地飛翔時，才發現父親的腳步已蹣跚，再回首，那雙手已虚弱無力。

走到門囗，我下意識地想扯個謊，告訴父親請多珍重，下趟回來一起上館子，話到嘴邊，只剩下沙啞的咕嚨聲，淚水卡在喉間，扼殺了聲帶。下回？我們能有下回嗎？那張牙舞爪的癌細胞早就在籌備慶功宴，在病魔的催促下，生命不過是螻蟻般無足輕重。此刻，這個謊言顯得那麼虚幻。

從三樓下來，正在裝行李上車，卻聽見陣陣清脆的杖擊聲。仰首望去，滿天霞彩中，父親趴在花架下，用盡全身的力氣拿著柺杖撞擊欄杆。昨夜盛開的曇花，今早艷妝的杜鵑，陪著在風中搖曳，不是共舞，卻像千手佛般，在空中挽留那瑰麗而倉促的落日餘睴。

父親最恨離别，卻尊重而珍惜那一刻，凡是出遠門，他總要慎重地送我們到車站或機場，流著淚看著我們離去。然而這一回，病體嶙峋的父親無法如願，卻堅持地爬上了陽台，敲著欄杆，依戀地目送著。深陷的雙眸早已流不出淚，瘦弱的軀體在各種磨難下萎縮，他卻依然披上戰袍，為他守護了—生的女兒站完最後的—崗。

昔日，辛棄疾登上賞心亭，感嘆似水流年，壯志末酬，發抒一己的惆悵而寫下水龍吟，「落日樓頭，斷鴻聲里，江南遊子。把吳鉤看了，欄杆拍遍，無人會，登臨意。」將那份憂國憂時的痛楚藉著拍遍欄杆化作千古名詩，淋漓盡致地闡述了悲牡的情懷。

父親在臨行依依中，敲擊欄杆，傳遞了離别的酸楚和難捨的父女情緣，在我心板烙下了不可抹滅的印記，每當午夜夢迴，那陣陣清脆的聲音在耳旁響起，引領我尋回父親熟悉的氣息和殷殷的守望，那一份至情，銘心刻骨。

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