一晃父親已經過世二十年了，由於當年他的驟逝，讓我深以為疚，所以遲至今日，才能為文追憶。

空勤體格的父親一向硬朗，九一一發生那年，勞工節前的星期天，聚會完，母親走出教會時，一步踩空，踉蹌倒地，X光顯示骨盆斷裂，需要長期臥床靜養。出院以後，雖然社工每天安排四個小時的看護，為了不影響我們工作，父親還是堅持晚上自己照顧母親，不讓我們留宿。

想必因為巨大的壓力，幾天後，父親早上如廁發現馬桶全是鮮血。醫生內診就覺大勢不妙，立刻安排腸鏡檢查，發現是直腸腫瘤 ，需要立刻切除。正好我有個朋友，年前因便祕服用瀉藥無效，反而造成嘔吐，腸鏡檢查才發現，她的腸子完全被腫瘤堵塞，所以我們都有共識，事不宜遲。

當時母親臥病在床，九一一後，所有進入曼哈頓 橋梁的車子不但嚴格進行安檢，還得至少兩人乘坐，所以我們也無暇輾轉安排父親去曼哈頓知名癌症 專科醫院求診，只好就地盡快到診所醫生任職的一家小醫院，接受手術。

手術前一天，父親雖然不能進食，還是得空就跟母親一起唱詩禱告，把手術交給上帝。記得我們陪父親走進醫院時，禁食一天的父親仍然健步如飛，走得比我還快。目送他被推進開刀房後，我跟外子和手足一起在醫院禱告室，為一生從未住過醫院、連拐杖都不曾用過的父親禱告，求上帝帶他安然度過。

感覺好像過了一個世紀，醫生終於從開刀房出來，告訴我們，腫瘤沒有擴散，不用化療，也不需做人工肛門，聽完我們不禁相擁而泣。在恢復室見到剛甦醒、全身插滿管子的父親，他雖無法言語，卻用手指天，表達感謝上帝。

我們四個手足排班，晝夜分別陪侍在醫院的父親和公寓臥床的母親旁。隨著父親排氣，可以進食流質，取下導尿管，可以用尿壼排尿，我們的心情也跟著飛揚。記得第六天我輪值時，還陪父親拖著點滴注射架，在走廊漫步，準備不久就安排父親出院，連請幾天假的我，次日乃安心地回去上班。

沒想到第一堂課還沒上完，就接到校長秘書電話，說是父親需要緊急開刀，外子已在校門口等我。我匆忙下樓，弟弟也在車上，因為過橋進城得至少兩人共乘。上了車，我劈頭就問：「爸剛才開過刀，怎有體力再挨一刀呢？」他們靜默不語。到父親病房，才發現值夜的妹妹在病床旁痛哭，原來父親昨晚忽然胸痛至極，甚至吐血，妹妹趕忙到護理站求救，醫護人員拉上簾子，一陣忙亂後宣告急救無效。我們問醫生何故？他也不解，每天早晚查房，父親都很穏定，怎麼也沒想到竟會發生術後併發症。從父親便血到他去世，一共才二十天，叫我們怎能接受這個事實呢？無盡的後悔和自責都無濟於事：「怎麼從來沒有想到，帶父親做腸鏡檢查？也許在大點的醫院，會急救得過來……」。一年之久，我不能看電視，因為看到醫院、墓園或含貽弄孫的長者，都會觸景生情，泣不成聲。

最近看到一篇文章，作者希望自己活到八十歲，體力走下坡時就能猝死辭世，好讓兒孫心中留下他健壯的身影，也不勞他們養老送終。我不知道一生獨立自主、身體硬朗的父親是否也如是想？他給我們留下的回憶，確像屹立不搖的大樹，永遠為我們擋風、避雨、遮陽。