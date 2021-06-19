近幾年每年都做一兩次義跑，去年的活動因為突然疫情 取消，今年改成了虛擬（Virtual Run／Walk）。我決定繼續參加，這是新冠疫情以來第一次參加大型集體活動。

回想上一次跑步的情景，是一件熱熱鬧鬧的事。幾千人是有的，起跑線前黑壓壓的一片，一聲開跑，人群動起來，浩浩蕩蕩，有充滿活力的年輕人、有健步如飛的七旬老者、有七、八歲的小朋友跟著父母；有的飛快衝在前面，有的自由自在走在隊伍最後。穿著深藍白邊隊服的樂隊在路邊加油，一位白色長髮的號手，抱著偌大的銅號起勁地吹著，直走到馬路上來。

終點線設在一個小廣場，廣場上搭了臨時舞台，有頒獎和小節目，不時響起一片歡呼聲，DJ富有磁性的聲音從揚聲器裡傳出來。廣場四周是贊助企業的攤位，發放小禮物、小零食，餐車上現烤的起士三明治尤其熱門，排起了長隊。不知跑步消耗的卡路里是否有這些零食補充進來得多，但是運動後吃，一點沒有負罪感。

今年的虛擬跑規則有些不同，大多是自己跑，條件允許的話也可以自由組隊，不指定統一時間和統一路線，可以在兩天時間裡任選時段、路線完成。通常我跑五公里，考慮到今年沒有了大家一起的壓力和動力，我把五公里跑改成了十公里走，我很慶幸做了這個決定。

地點選在附近的一個州立公園 ，星期六吃過早飯，開車到出發地點，稍做準備活動，打開跑表計時，開走。清晨很安靜，耳邊不知名的鳥兒啾啾鳴叫，啄木鳥噠噠噠噠快速敲打樹幹的聲音頻頻傳來，時而有流水潺潺，除此之外靜悄悄的。我把號衣披在肩上，不知會不會遇上參加這個活動的人。

天氣晴朗，路挺寬，有的路段鋪了小石子。我不緊不慢地走著，從山頂走到水濱，都是鬱鬱蔥蔥的綠色，在密林裡能辨認出道格拉斯冷杉、大葉楓樹、紅雪松、太平洋馬德龍等等樹種，景致自然比在幾個街區兜圈圈要舒展得多。

沿著一段S型的羊腸小路爬上一個陡坡，鑽出林子一看，居然出了公園，不想原路返回，就沿著外圍馬路繞回去。馬路上又熱又曬，這是入春以來氣溫最高的一天，彷彿一下子進入了盛夏。兜了個大圈，終於找到入口進了林子，大樹參天蔽日，陰涼如同兩個季節。十點鐘回到停車場，沒有到達終點時的歡呼雀躍，安安靜靜完成了十公里，感覺是一次登山，而不是跑步。

跑步這個項目對我來說是需要大家一起的，感覺會容易得多，線上交流互動達不到這個效果。統計數字出來，今年參加的人數比上一次少了許多。春季這樣的跑步活動不少，最近看到另一個類似的活動規則略有不同，把走路、騎自行車、練瑜伽等等各種鍛鍊項目，無論室內的還是戶外的，全都包括進來，同一時間開始，自選場地，不知這樣的方式效果如何。

這一年來許多事變成了虛擬，工作、購物、旅行，不得不重新發明新的方式。明年此時不知跑步活動能否恢復如初，會演變成怎樣的形式，只要條件允許，我會繼續參加。