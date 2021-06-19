今年春節前，我加入了本州的一家藝術協會，藝術協會跟七家藝術展覽廳和畫廊有業務往來，協會負責人會定期推薦會員的作品。但是有一點，會員必須自己開車到展覽廳，把作品掛起來。

疫情期間，一部分會員宅在家裡打造作品，不想出來跟人碰面，造成展覽廳很多空位，這讓負責人很為惱火。無可奈何，病毒橫行的時候我也沒有出洞，只參加網上畫展 。

疫苗 很快改變世界。完成了第二針的畫家們紛紛走出洞穴，擁抱繽紛燦爛的社會活動。目前的狀況怎樣呢？藝術品太多，而展覽廳展位走俏，會員們只能排隊，聽從負責人的安排。我是第一次參加網下的實體畫展，自然興高采烈，因為畫作不大，還被允許掛了四件。

這一掛，便掛出了千差萬別。差距是比較出來的，會員平日的作品放在網上，似乎看不出大區別，但是到了網下，明亮的燈光之下，細節清晰入目：人物肌膚的紋理，靈動的神態和表情；動物的生動活潑，皮毛的質地和細緻入微；風景畫光影的明暗參差，看似隨意的一筆，其實是匠心獨運。

我越看越慚愧，不怕不識貨，就怕貨比貨，跟他們一比，我覺得我的畫就是一兒童畫，居然還好意思掛四件！大多數會員只掛了一兩件。畫展的經理帕特安慰我，「不必擔心，你的畫自有特色，有想像力，還會講故事，技巧是可以慢慢提高的。」帕特擅長風景畫和人物畫，作品多次獲獎和拍賣成功，但這次畫展她只掛了一件。下次參展我有經驗了，寧可費心畫一件精品出來，不要拿一堆粗糙作品現醜。

畫作的銷售直接跟協會的效益掛勾，銷售成功後，協會與會員分成。這個自然，協會提供會員免費的展覽機會，會員當然得上繳部分售畫收入。

協會銷售成績最好的一個會員，他用碳素筆畫各類搖滾歌手和鄉村歌手，有黑白相片的質感，表現力強，抓人眼睛和靈魂。他的作品每次都一售而空，於是價格越來越高。

會員德比已經八十七歲了，每次參展都積極響應，包括在病毒猖獗的時期，說出門就出門，自己開車，戴上口罩就去展覽廳掛畫。未打疫苗前，各種藝術節也有她歡樂的身影。她還說，我八十多的人都不怕病毒，你們怎麽不敢出來？

她在會員的臉書群裡很活躍，常給大家點讚。因為擅長畫睡蓮，我誇她的畫像莫內，她便誇我的畫像夏卡爾，我們互灌甜水，彼此都心花怒放。我希望能活到德比的年齡，最重要的是在那個年齡段還擁有充沛的精力，旺盛的創作力。

感謝協會給我的機會，只要有精力，我還會畫下去。至於參展，按照規定，兩個月後如果無人問津，自己把作品抱回家。父親在微信 上對我說，能賣就賣，賣不出去就賣不出去，心態放平才能享受創作的過程。