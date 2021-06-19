夜半三更，好夢正酣，突然一聲巨響將我驚醒。我心中有數，八成又是先生滾下床。

去年某夜，他夢到和人追逐，從樓梯滾下來，呈睡眠狀態的身體跟著轉動，由床沿跌落時頭部撞到床頭櫃，造成砰然響聲，嚇得我趕緊撐著朦朧的睡眼，起來查看他的傷勢，幫他擦藥，揉揉被撞傷的部位。我家床鋪較高，離地將近三尺，他在睡得迷迷糊糊的狀態下突然跌落，其實很危險。

這次他夢到踩在地雷上，因地雷即將爆炸，他急忙跳開，躍出時就從床上跌下來了。還好只是撞到膝蓋，擦傷破皮，沒什麼大礙。其實我們的床鋪是大號的國王尺寸，非常寛敞，不該滾下床。誰料到他雖年過半百，夢中卻仍如少年般生龍活虎，矯健活躍，連睡個覺都不能安分，年紀一把還能滾下床，真是令我哭笑不得。

為免他再次滾下床，將我驚醒，我決定在他床邊地上鋪層軟墊，以免他又做了頑皮的夢，把自己摔傷。從床上滾落還算小事，最讓我心驚的是去年夏天，他在後院爬梯修剪樹枝時，為了閃躲迎頭砸來的斷枝，瞬間失去平衡，從樓梯高處跌落在草地上，背部著地，痛到躺十多分鐘方能起身。

幸運的是骨頭沒跌斷，但後背一片瘀黑，內傷相當嚴重。看了好幾次的跌打損傷、針灸推拿，服用活血化瘀的雲南白藥和三七粉，貼藥膏，過了好一陣子才復元。

在後院摔傷沒隔多久，有天臥房中天花板上的煙霧警報器吱吱作響，先生又架起梯子，爬到高處打開警報器更換電池，但在將警報器裝回去時，卻因施力不當突然失去平衡。我眼看著梯子傾倒，他整個人也從梯子上摔下來，驚得目瞪口呆。幸好是跌到床上，不然又是傷筋動骨。

今年經過春風洗禮，後院又是欣欣向榮，枝葉繁茂遮日，前幾天先生再次起心動念想去修剪樹枝。我勸他寧可花錢雇專業工人來修剪，免得如去年般發生意外，若是傷了身體，醫藥費將比僱工更加昂貴，根本划不來。畢竟他也過了知天命之年，身手已不如年輕時靈活自如，還是量力而為，別太任性逞強。

算算去年他共摔了三次，所謂事不過三，總算有驚無險，安然過關，真要感謝上天保佑。但願昨夜他跌下床只是偶然意外，千萬別再摔了！