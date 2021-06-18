我在台灣 長大，成長過程中，環繞我的是濃濃中國 傳統，其中一個記憶深刻的傳統就是風水。我經常在媒體上看到各種公司行號甚至公私機構，在開門大吉以前，多數會請風水師到場評估，祈求招財進寶及凡事順利。買賣房子的時候當然會請風水師來看看，幫忙做決定。風水是許多中國人根深柢固的依據。

我在台灣的家是空軍眷村的早期日式房子，我一直住到大學畢業出國為止。因為房子就是這個樣子，我們家從來沒有需要改變房子的方位或家具的擺設而求教於風水師。

我和先生留學畢業後，成家立業，開始買房子，因為處在華人不多的美國 中部地區，我們看房子主要注意房子的布局，從來沒想過風水問題。倒是先生很在意房子是不是「路沖」，因為美國中西部住宅面積大，前後院子的草坪也很大，而且院子不設圍牆。先生說不可以買路沖的房子，這樣小孩子在前院玩耍時，才不會被衝進來的車子傷害到。其他有關住宅風水的問題，我們都是「道聽塗說」，沒有深入了解。

以前我們有對朋友夫妻，郎才女貌，事業成功，婚姻美滿，在朋友圈裡很活躍。有次請大家到他們家去吃飯，他們說最近才大費周章地把他們家的臥室門改了一個方向，另外把外面的圍牆也改變了高度和開口。

我們都說，房子住很久了，為什麼現在要這樣做各種改變？主人夫婦說他們最近有點不順，就找風水師來看。結果風水師說他們有破財和婚姻破裂的危機，做了上述建議來化解。我們覺得要是他們相信風水師，做了改變得到心安，是一件好事。

不過幾年以後，這對夫妻還是離婚了。原因我們不得而知，只覺得心疼他們花了好多錢，還是改不了緣盡情了的終點。

幾個月前的一天，好朋友瑪格麗和先生路過橙縣，決定順道到我家來看我。我們都載了口罩，只得站在我家門口的車道上聊天。臨走前，瑪格麗的先生說，他做房地產生意，多年來經常陪顧客請來的風水大師看房地產，學到了不少風水常識。

他看到我家門口的幾根四方形柱子的尖口，正好對著我的大門，他說這個代表主人有血光之災。我告訴他，我們在這個房子住了三十多年，都沒出過刀光血影，他說那是因為我先生的陽氣旺盛，壓得下煞氣，才能相安無事。現在先生走了，只剩下我一個人住在這裡，我需要盡速改變風水以免發生意外。

他們並不知道我最近真的在門口跌倒了，腳上還縫了十二針，經過他如此神奇的指出，我趕快詢問化解之道。他說他告訴我是洩露天機，但是他願意捨棄一些他的福氣，替我化解，叫我感激不已。

他叫我用繩子把每個柱子一圈圈重複地纏繞起來，代表用圓的遮住了柱子的尖角，並且在大門上端掛一個八卦鏡。這些都是舉手可及的，我馬上就做到了。對我來說，風水這事寧信其有，既然知道了就不想冒險。不過，自此之後，我從大門出去，一定注意腳下的安全，促進成功的改變風水。