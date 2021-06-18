家鄉在中國南方沿海地區，盛產白蘭花。每到夏日時分，高大的白蘭花樹綠葉婆娑，葉間綴滿潔白花朵，時時飄香。人們喜歡坐在花樹下納涼，微風攜花香拂面，那怡人清香彷彿讓白蘭花的樹蔭更加陰涼舒適。小時候去家附近的一個水庫遊玩，水庫大壩上種滿了成排的白蘭花樹。正是花開的季節，漫步白蘭花樹下，霧氣瀰漫，加上陣陣濃郁的醉人花香，讓我感覺如同置身夢境，醒不過來。

一些人家喜歡把未開的白蘭花摘下來養在小碟子裡，白蘭花花柄向裡花瓣向外擺成一圈，碟子裡盛著淺淺一層水，花柄沾著水。白蘭花會慢慢開放，綻放一室清香。愛漂亮的女人和女孩喜歡把兩三朵白蘭花串起來，掛在衣襟的鈕扣上或髮辮稍，隨著走動，天然香水隱隱飄逸。

白蘭花冰清玉潔，在我的家鄉又被叫做白玉蘭。到了紐約 ，聽人家提起「玉蘭花」，我以為就是家鄉的白蘭花。後來才知兩者同科不同屬，家鄉的白蘭花是木蘭科闊葉常綠的含笑屬，終年不落葉，花只有白色的；紐約的玉蘭花是闊葉落葉的玉蘭屬，先開花才長葉子，花的顏色有純白、粉紅、粉紫和紫紅。玉蘭花的花朵比白蘭花大得多，白蘭花的花瓣像手指般嬌小，而玉蘭花的花瓣卻有手掌那麼大。

其實在家鄉，我也曾經見過玉蘭花，就在高中校園我們的教室前。那株玉蘭樹絕大多數時間像枯木一樣，一點也不起眼。有一年枯木逢春突然開了花，粉紅粉紫的極美，像毛筆飽滿的筆頭，又像合攏祈禱的手掌。花朵綻放後像盛開在樹上的蓮花，嬌艷欲滴。那株玉蘭像個大型盆景，在我們那裡十分罕見，讓所有人嘆為觀止。

我沒想到在家鄉被當作國寶的花樹，是紐約隨處可見的景觀植物。剛來紐約不久的那個早春，去布魯克林 植物園，走到園內一個庭院，迎面是數量眾多的玉蘭樹，一株株高大茂盛，碩大的白色、粉紅色的花朵綴滿枝頭，密密匝匝，氣勢磅礡。大方大氣，是紐約玉蘭花給我的第一印象。

玉蘭花的花瓣除了純白色的以外，越近頂端，顏色越淺，越近花托，顏色越深，甚至同一片花瓣，裡面淺外面深。深深淺淺的顏色漸變，是大自然調色盤的精心暈染，使玉蘭花多姿多彩。在紐約，很難不注意到玉蘭。早春時節，我在紐約的公園、布魯克林住家附近、皇后區法拉盛 和曼哈頓的街頭，都曾和玉蘭不期而遇。有時轉過一個街角，迎面就是一棵高大的玉蘭。葉子都還沒長出來，整棵都是花，像熱情洋溢的紐約女郎向你招手，在寒意中給人帶來春天的希望。

有次經過法拉盛圖書館附近，偶遇一棵兩三層樓高的玉蘭。背景是一棟純白的教堂式建築物，前面的玉蘭一樹粉紅輕輕搖曳，一陣風過，粉紅的花瓣徐徐飄下，如下一陣粉紅的雨，溫馨繽紛，綠草地上也是鋪了一片粉紅。那畫面真是美極了，如同仙境，吸引著我停下腳步，頻頻拍照。玉蘭給紐約增添了魅力，增添了美。

家鄉的白蘭花已成遙遠的夢；紐約的玉蘭花，走上街頭就能碰上一株，甚感親切。